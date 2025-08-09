México

¿SEP exigirá cartilla de vacunación completa para el regreso a clases? Esto se sabe

Esta medida respondería a la creciente en el número de contagios de sarampión

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La SEP pedirá esquema de
La SEP pedirá esquema de vacunación completo este regreso a clases. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 programado para el próximo 1 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que reforzará la revisión de las cartillas de vacunación como requisito obligatorio para el regreso a clases presenciales, con el objetivo de contener los brotes de enfermedades infecciosas, particularmente el sarampión, que ha resurgido en diversas zonas del país.

Aunque presentar la cartilla de vacunación al inscribir o reinscribir a niñas, niños y adolescentes en escuelas y guarderías no es una medida nueva, en este ciclo escolar la SEP y la Secretaría de Salud federal han decidido aplicar con mayor rigor este requisito, como parte de una estrategia nacional de prevención epidemiológica.

El endurecimiento de esta medida se da luego de que el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, confirmara la existencia de 2 mil 942 casos de sarampión en el país, la mayoría concentrados en el estado de Chihuahua, lo que ha generado una alerta epidemiológica.

Esta situación llevó a que, de manera inmediata, se anunciara que en ese estado será obligatorio presentar el esquema completo de vacunación para que los estudiantes puedan reincorporarse a las clases presenciales.

Autoridades buscarán proteger a los
Autoridades buscarán proteger a los estudiantes este regreso a clases. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud ha señalado que, de continuar el incremento de contagios, otros estados podrían sumarse a esta medida en los próximos días o semanas.

Vacunas requeridas para el regreso a clases

Las vacunas que la SEP y la Secretaría de Salud consideran indispensables para la inscripción escolar 2025-2026 son:

  • Triple viral (SRP): protege contra sarampión, rubéola y parotiditis (paperas).
  • Doble viral (SR): recomendada para niños mayores de 10 años que no hayan recibido la triple viral.
  • Vacunas de refuerzo infantiles: como la hexavalente, contra rotavirus y neumococo.

Estas vacunas forman parte del Esquema Nacional de Vacunación y están disponibles de manera gratuita en los centros de salud de todo el país. Las autoridades invitan a los padres y madres de familia a acudir con tiempo a actualizar las cartillas antes del arranque del nuevo ciclo escolar.

Sin vacunas, no hay clases presenciales

La SEP estableció nuevas medidas
La SEP estableció nuevas medidas en Chihuahua para este regreso a clases con intención se frenar contagios de sarampión. Foto: (iStock)

La SEP fue enfática al señalar que, en los planteles donde se implemente esta política, no se permitirá el ingreso a clases presenciales de estudiantes con esquemas incompletos de vacunación, salvo excepciones justificadas por motivos médicos.

En Chihuahua, donde se ha aplicado esta medida, tanto las escuelas públicas como privadas ya fueron instruidas para verificar la cartilla de vacunación como parte del proceso de reinscripción.

¿Aplicará en todo México?

Por ahora, la implementación obligatoria solo será inmediata en Chihuahua, pero se contempla su aplicación paulatina en otros estados conforme avance el ciclo escolar y dependiendo del comportamiento de los contagios. La SEP no ha descartado que esta medida se extienda a nivel nacional si los brotes continúan.

Con este refuerzo, las autoridades educativas y de salud buscan proteger a la comunidad estudiantil y evitar una crisis sanitaria mayor en el entorno escolar.

Temas Relacionados

SEPCartilla de vacunaciónVacunasVacunaciónRegreso a ClasesCiclo escolarSaludmexico-noticias

Más Noticias

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este sábado: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Bahía

Imputan a exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo por presunto abuso de autoridad

La autoridad determinó medidas cautelares en lo que las investigaciones continúan

Imputan a exdirector de la

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son

Clima hoy en México: temperaturas para Culiacán Rosales este 9 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas

Clima en México: la previsión meteorológica para Mazatlán este 9 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: la previsión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a la delincuencia en

Golpe a la delincuencia en Sonora: aseguran más de 3 millones de dosis de metanfetamina

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes siguen nominados en La

¿Quiénes siguen nominados en La Casa de los Famosos México 2025 tras la salvación de Dalílah Polanco?

México recibe con entusiasmo la nueva muñeca de El Cadáver de la Novia, del universo de Tim Burton

Mark Wahlberg cautiva a la audiencia de Prime Video México con esta película de acción y suspenso

Merlina triunfa en su estreno en México y destaca en el ranking de las mejores series de Netflix

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

DEPORTES

Leagues Cup 2025: esta será

Leagues Cup 2025: esta será la única forma de ver a los equipos mexicanos en los Cuartos de Final

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”