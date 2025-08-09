México

¿Quiénes siguen nominados en La Casa de los Famosos México 2025 tras la salvación de Dalílah Polanco?

Ambas habitantes del Cuarto Día se encontraron en un reto por ejercer su poder de salvación

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Dalilah Polanco eligió salvarse. (Foto: Infobae
Dalilah Polanco eligió salvarse. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La competencia en La Casa de los Famosos México 2025 se intensifica conforme se acerca una nueva gala de eliminación. Este viernes 8 de agosto, los habitantes vivieron una de las dinámicas más esperadas de la semana: el reto de salvación, que terminó con un giro inesperado que sorprendió tanto a los participantes como al público.

Aunque Ninel Conde había ganado el título de Líder de la semana, fue Dalílah Polanco quien se quedó con el poder de la salvación, luego de imponerse a Ninel en una divertida pero desafiante competencia. Esta victoria le otorgó el derecho de sacar a uno de los habitantes de la temida placa de nominación.

En una decisión estratégica y lógica, Dalílah optó por salvarse a sí misma, asegurando así su permanencia en la casa por al menos una semana más. Con su salida de la lista de nominados, quedaron definidos los cuatro habitantes que se enfrentan a la votación del público rumbo a la eliminación de este domingo.

Dalilah Polanco ganó la prueba
Dalilah Polanco ganó la prueba de salvación de la segunda semana contra Ninel Conde. (Captura de pantalla YouTube)

Los nominados definitivos son:

  • Alexis Ayala
  • Adrián Di Monte
  • Priscila Valverde
  • Mar Contreras

De este grupo, uno abandonará la competencia en la próxima gala, y será la audiencia quien tenga la última palabra. Como cada semana, los fans pueden votar a través del sitio oficial del programa o mediante la plataforma ViX, donde también se puede seguir la señal 24/7 para conocer todo lo que ocurre dentro de la casa.

Entre los nominados, destaca el caso de Priscila Valverde, quien aparece en la placa por segunda semana consecutiva. Además, es la única habitante del Cuarto Día que se encuentra nominada, lo que ha despertado especulaciones dentro de la casa sobre su posible salvación, considerando que en ocasiones anteriores ha contado con el respaldo del público.

Dalilah Polanco pertenece al Cuarto
Dalilah Polanco pertenece al Cuarto Día. (Televisa)

El ambiente dentro del reality se ha vuelto cada vez más estratégico. Las alianzas están más definidas, los liderazgos son temporales y los errores se pagan caro. La victoria de Dalílah en el reto de salvación no solo le aseguró una semana más dentro del juego, sino que también debilitó momentáneamente el control del Cuarto Noche, quienes fracasaron en su estrategia por intentar poner a la mayoría de sus oponentes en la placa de eliminación.

En redes sociales, la reacción del público ha sido mixta. Algunos celebraron la astucia de Dalílah para salvarse a sí misma, mientras otros manifestaron su inconformidad con la permanencia de ciertos habitantes en la casa. No obstante, todos coinciden en que este domingo se vivirá una gala llena de emociones y posibles sorpresas, conforme se defina quién será el próximo en abandonar el programa.

Con el reality entrando en su recta más intensa, cada voto cuenta y cada decisión puede cambiar el rumbo del juego. La cuenta regresiva ha comenzado.

Temas Relacionados

Dalilah PolancoLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

Clima en Ecatepec: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Ecatepec: cuál será

Clima en Acapulco de Juárez: la previsión meteorológica para este 9 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez:

Previsión del clima en Mérida para antes de salir de casa este 9 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Previsión del clima en Mérida

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce

México recibe con entusiasmo la nueva muñeca de El Cadáver de la Novia, del universo de Tim Burton

La reciente edición inspirada en Emily se suma a la colección Skullector que incluye a otros personajes como Jack, Beetlejuice y Merlina

México recibe con entusiasmo la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a la delincuencia en

Golpe a la delincuencia en Sonora: aseguran más de 3 millones de dosis de metanfetamina

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

ENTRETENIMIENTO

México recibe con entusiasmo la

México recibe con entusiasmo la nueva muñeca de El Cadáver de la Novia, del universo de Tim Burton

Mark Wahlberg cautiva a la audiencia de Prime Video México con esta película de acción y suspenso

Merlina triunfa en su estreno en México y destaca en el ranking de las mejores series de Netflix

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

DEPORTES

Leagues Cup 2025: esta será

Leagues Cup 2025: esta será la única forma de ver a los equipos mexicanos en los Cuartos de Final

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”