¿Quiénes siguen nominados en La Casa de los Famosos México 2025 tras la salvación de Dalílah Polanco?

Dalilah Polanco eligió salvarse. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La competencia en La Casa de los Famosos México 2025 se intensifica conforme se acerca una nueva gala de eliminación. Este viernes 8 de agosto, los habitantes vivieron una de las dinámicas más esperadas de la semana: el reto de salvación, que terminó con un giro inesperado que sorprendió tanto a los participantes como al público.

Aunque Ninel Conde había ganado el título de Líder de la semana, fue Dalílah Polanco quien se quedó con el poder de la salvación, luego de imponerse a Ninel en una divertida pero desafiante competencia. Esta victoria le otorgó el derecho de sacar a uno de los habitantes de la temida placa de nominación.

En una decisión estratégica y lógica, Dalílah optó por salvarse a sí misma, asegurando así su permanencia en la casa por al menos una semana más. Con su salida de la lista de nominados, quedaron definidos los cuatro habitantes que se enfrentan a la votación del público rumbo a la eliminación de este domingo.

Dalilah Polanco ganó la prueba de salvación de la segunda semana contra Ninel Conde. (Captura de pantalla YouTube)

Los nominados definitivos son:

Alexis Ayala

Adrián Di Monte

Priscila Valverde

Mar Contreras

De este grupo, uno abandonará la competencia en la próxima gala, y será la audiencia quien tenga la última palabra. Como cada semana, los fans pueden votar a través del sitio oficial del programa o mediante la plataforma ViX, donde también se puede seguir la señal 24/7 para conocer todo lo que ocurre dentro de la casa.

Entre los nominados, destaca el caso de Priscila Valverde, quien aparece en la placa por segunda semana consecutiva. Además, es la única habitante del Cuarto Día que se encuentra nominada, lo que ha despertado especulaciones dentro de la casa sobre su posible salvación, considerando que en ocasiones anteriores ha contado con el respaldo del público.

Dalilah Polanco pertenece al Cuarto Día. (Televisa)

El ambiente dentro del reality se ha vuelto cada vez más estratégico. Las alianzas están más definidas, los liderazgos son temporales y los errores se pagan caro. La victoria de Dalílah en el reto de salvación no solo le aseguró una semana más dentro del juego, sino que también debilitó momentáneamente el control del Cuarto Noche, quienes fracasaron en su estrategia por intentar poner a la mayoría de sus oponentes en la placa de eliminación.

En redes sociales, la reacción del público ha sido mixta. Algunos celebraron la astucia de Dalílah para salvarse a sí misma, mientras otros manifestaron su inconformidad con la permanencia de ciertos habitantes en la casa. No obstante, todos coinciden en que este domingo se vivirá una gala llena de emociones y posibles sorpresas, conforme se defina quién será el próximo en abandonar el programa.

Con el reality entrando en su recta más intensa, cada voto cuenta y cada decisión puede cambiar el rumbo del juego. La cuenta regresiva ha comenzado.