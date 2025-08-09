México

¿Qué tan saludable es el rompope y cuál es la cantidad adecuada para beber?

Esta bebida es una de las más reconocidas en la gastronomía mexicana por su sabor

Por Jesús Tovar Sosa

El rompope es una bebida tradicional mexicana elaborada con leche, yemas de huevo, azúcar, especias como canela o vainilla y una dosis de alcohol, generalmente ron o aguardiente.

Aunque se asocia comúnmente con festividades como la Navidad o reuniones familiares, su consumo también ocurre fuera de temporada como digestivo o postre. Pero, ¿qué tan saludable es esta bebida cremosa y dulce? Se preguntan algunos fanáticos de esta bebida.

Una bebida rica en calorías, azúcar y alcohol

Nutricionalmente, el rompope es alto en calorías debido a su mezcla de azúcares, grasas y alcohol. Una porción de 100 ml puede aportar entre 150 y 200 calorías, junto con 10 a 15 gramos de azúcar y una cantidad significativa de grasas saturadas provenientes de la leche entera y las yemas de huevo.

Además, el contenido alcohólico ronda entre el 8% y el 14%, lo cual lo convierte en una bebida no apta para niños, mujeres embarazadas o personas con problemas hepáticos.

Si bien ingredientes como la leche y las yemas pueden ofrecer nutrientes como proteínas, calcio y vitaminas (especialmente del grupo B y D), estos beneficios quedan en segundo plano frente al alto contenido calórico y la presencia de alcohol. Por esta razón, los especialistas en nutrición suelen recomendar que el rompope se consuma de manera ocasional y en porciones pequeñas.

¿Puede formar parte de una dieta saludable?

Sí, pero con moderación. El rompope no es un alimento prohibido, sin embargo, no se considera saludable para el consumo regular. En personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto o hígado graso, su ingesta podría resultar perjudicial.

También puede contribuir al aumento de peso si se consume con frecuencia o en grandes cantidades, especialmente cuando forma parte de una dieta ya alta en azúcares o grasas.

Para quienes desean disfrutar su sabor sin excederse, existen alternativas más ligeras, como preparar una versión casera reducida en azúcar, con leche descremada o vegetal, menos yemas y sin alcohol. Esta opción puede ser más adecuada para quienes cuidan su salud o para ofrecerla a niños como parte de un postre especial.

El rompope es una bebida deliciosa y muy valorada por su tradición, pero su contenido nutricional lo convierte en un alimento que debe consumirse de forma moderada y ocasional. Disfrutarlo en fechas especiales, en pequeñas cantidades y como parte de una dieta equilibrada puede ser una buena manera de no renunciar al gusto sin comprometer la salud.

