Alejandra Guzmán habría intentado golpear a Aleks Syntek pero una romántica confesión improvisada cambió todo

El artista mexicano recordó la ocasión en que la ‘Reina de corazones’ estuvo cerca de agredirlo

Por Alex Domínguez

En el mundo del espectáculo mexicano no faltan los momentos inesperados, y el que según Aleks Syntek, vivió junto a Alejandra Guzmán en Monterrey, es una anécdota que mezcla tensión, acusaciones de plagio y, sorprendentemente, una confesión de amor que lo transformó todo.

Según relató el artista mexicano en entrevista con Montserrat Oilver, todo comenzó cuando viajaba junto a Reyli Barba y le comentó que la nueva canción de Alejandra Guzmán se parecía demasiado a otra, insinuando que podría tratarse de un plagio. Reyli, consciente de que ambos compartían al mismo asistente, le recomendó no decir nada para evitar problemas.

El entrenador del programa La Voz Kids contó la historia de su nombre artístico - crédito Aleks Syntek/ Instagram

Aun así, el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas no pudo evitar advertirle al asistente de Alejandra que no comentara nada para que la cantante no se enojara con él; sin embargo, la noticia le llegó a “La Guzmán” y las cosas tomaron un rumbo tenso. Según señaló, al subir al escenario para cantar, la intérprete de Eternamente Bella apareció acompañada de todo su staff y ya le lanzaba amenazas con a base de gestos.

“Yo venía con Reyli y le pregunté si ya había escuchado la nueva canción de Alejandra (Guzmán) porque se parecía mucho a otra rola. Se me hace que, el que la compuso se la fusiló; pero Reyli me dijo que no dijera ya nada porque su asistente, era el mismo que el de Alejandra. Entonces yo le dije a su asistente que no mencionara nada para que ella no se enojara conmigo”, recordó Syntek en una reciente entrevista.

Alejandra Guzmán ensaya su presentación
Alejandra Guzmán ensaya su presentación en Premio Lo Nuestro

El ambiente estaba cargado y todo parecía indicar que la situación pasaría de las palabras a los golpes. Tras el show, Syntek se encontraba en una cafetería cuando la hija de Silvia Pinal volvió a encararlo, reclamándole por los comentarios sobre el supuesto plagio.

Fue entonces cuando el cantautor decidió improvisar una respuesta que, según él, salió del corazón.

“Llego a Monterrey y cuando me subo al escenario a cantar, de repente sale Alejandra con todo su staff y me dice: ‘Vas a ver cabr..., te voy a romper tu madre, te voy a partir el hocico’. Entonces ya cuando salí del escenario y me fui a la cafetería, llegó Alejandra y se me dejó venir encima, me restregó lo que yo había dicho de su plagio, pero pues yo reaccioné y le dije: ‘Es que tu no sabes Alejandra, he estado enamorado de ti desde siempre y nunca me pelaste, por eso estoy resentido contigo’; entonces se calmó y me abrazó para después decirme que yo siempre le he caído muy bien”.

De esta manera, esas palabras desarmaron por completo el enojo de “La Guzmán”, quien pasó de la furia a la risa, lo abrazó y le aseguró que siempre le había caído muy bien.

