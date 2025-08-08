México

Claudia Sheinbaum anuncia sorpresa junto al Grupo Intocable durante “La Mañanera”

A través de redes sociales, la mandataria invitó a no perderse la conferencia matutina del próximo viernes 8 de agosto

Por Jazmín González

Guardar
X: @Claudiashein
X: @Claudiashein

Durante “La Mañanera” de este 7 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al aparecer junto a los vocalistas del Grupo Intocable durante los últimos minutos de la conferencia matutina.

Las preguntas sobre la razón de su presencia no se hicieron esperar, pues la mayoría de los presentes pensaron que se trataría de los invitados al evento en el Zócalo del próximo 15 de septiembre.

Sin embargo, la presidenta compartió su visita estaba relacionada con otros proyectos: “Ya vamos a platicar con ellos, a ver qué proyectos hacemos”.

Los Vocalistas de Grupo Intocable asistieron a "La Mañanera" este jueves 7 de agosto. Crédito: X: @Claudiashein

Ante la insistencia sobre su posible aparición en el Zócalo de la Ciudad de México, el vocalista Ricky Muñoz aseguró que “hasta ahorita” no había una invitación, a lo que Sheinbaum respondió: “Ahorita los invitamos”.

Además de dejar ver su emoción por estar en Palacio Nacional, el cantante compartió que recientemente habían tenido la oportunidad de estar junto a los concursantes de ‘México Canta’, a quienes definió como grandes talentos.

“(Concursantes de México Canta) fueron a nuestro estudio de San Antonio, Texas, y tuve la oportunidad de escuchar a los talentos y la verdad, mucho talento. Estoy emocionado por estar aquí. Todavía no me cae el veinte, pero estoy feliz”, expresó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum anuncia sorpresa con Grupo Intocable

Horas después de que la mandataria y el grupo de regional mexicano aparecieran juntos en “La Mañanera”, una publicación en redes sociales emocionó a los habitantes del país.

"Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable“, escribió la presidenta,

Por el momento, se desconoce si su participación en la conferencia estará relacionada con el proyecto ‘México Canta’ o su posible participación en el Zócalo Capitalino, pero la noticia ya ha comenzado a desatar varias teorías.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Cuáles son los mejores éxitos de Grupo Intocable

Grupo Intocable, originario de Texas y uno de los referentes del género norteño y tejano, ha consolidado una carrera con múltiples éxitos a lo largo de su trayectoria. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran:

  1. “Fuerte No Soy”
  2. “Eres Mi Droga”
  3. “Y Todo Para Qué”
  4. “Te Amo (Para Siempre)”
  5. “Coqueta”
  6. “Sueña”
  7. “Déjame Amarte”
  8. “Enséñame a Olvidarte”
  9. “Culpable Fui (Culpable Soy)”
  10. “Contra Viento y Marea”

Estas canciones aparecen de manera recurrente en sus discos recopilatorios y en listas de popularidad, y muchas formaron parte de los primeros lugares en radios de México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGrupo IntocableLa MañaneraPalacio NacionalMéxico Cantamexico-entretenimiento

Más Noticias

Amigo de Wendy Guevara que aparece en el video íntimo reaccionó así a la filtración

La conductora contó todo sobre el ataque a su privacidad que vivió hace unos días

Amigo de Wendy Guevara que

Certificación de motociclistas Edomex 2025: dónde tramitar el requisito y la licencia de forma rápida esta semana

La Semov del Estado de México dio a conocer que se implementarán 6 Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

Certificación de motociclistas Edomex 2025:

¿Cómo preparar un desodorante ecológico con 2 ingredientes?

Está mezcla casera aprovecha ingredientes comunes y ofrece una solución económica y segura frente a productos industriales

¿Cómo preparar un desodorante ecológico

El precio de la mezcla mexicana de petróleo registró una nueva caída al cierre del 7 de agosto

La decisión de la OPEP sobre aumentar su producción de barriles diarios sigue impactando en el precio del combustible fósil a nivel mundial

El precio de la mezcla

“La SCJN traicionó a México”, dicen jueces y ciudadanos sobre ministros por su actuar frente a la Reforma judicial

A través de una carta advirtieron que el país vive una de las etapas más oscuras de su vida democrática

“La SCJN traicionó a México”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 33 personas de siete

Caen 33 personas de siete células criminales, aseguran vehículos y armas tras operativos en Sonora

EEUU revoca visa de Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora

Por qué EEUU señala a Nicolás Maduro de tener alianzas con el Cártel de Sinaloa

Reclutados en redes sociales y adiestrados en Zacatecas: así ocurrió el asesinato de dos adolescentes en Sinaloa

¿En tierra de AMLO? Operativo federal logra asegurar casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Amigo de Wendy Guevara que

Amigo de Wendy Guevara que aparece en el video íntimo reaccionó así a la filtración

Humberto Zurita habla de su convivencia con Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel

Tras operación de emergencia, Alejandra Guzmán revela que enfrenta un nuevo diagnóstico de enfermedad crónica

Esto es lo que estaría ganando Alexis Ayala semanalmente en La Casa de Los Famosos 3

‘Labubu y su Multiuniverso’ en CDMX: fechas y precios para el show del personaje viral

DEPORTES

Qué televisora transmitirá la Fórmula

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México

Vergil Ortiz revela las claves por las que Canelo Álvarez será favorito ante Terence Crawford: “No digo que no pueda”

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”

Isaac del Toro termina cuarto en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos