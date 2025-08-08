Claudia Sheinbaum anuncia sorpresa junto al Grupo Intocable durante “La Mañanera”

X: @Claudiashein

Durante “La Mañanera” de este 7 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al aparecer junto a los vocalistas del Grupo Intocable durante los últimos minutos de la conferencia matutina.

Las preguntas sobre la razón de su presencia no se hicieron esperar, pues la mayoría de los presentes pensaron que se trataría de los invitados al evento en el Zócalo del próximo 15 de septiembre.

Sin embargo, la presidenta compartió su visita estaba relacionada con otros proyectos: “Ya vamos a platicar con ellos, a ver qué proyectos hacemos”.

Ante la insistencia sobre su posible aparición en el Zócalo de la Ciudad de México, el vocalista Ricky Muñoz aseguró que “hasta ahorita” no había una invitación, a lo que Sheinbaum respondió: “Ahorita los invitamos”.

Además de dejar ver su emoción por estar en Palacio Nacional, el cantante compartió que recientemente habían tenido la oportunidad de estar junto a los concursantes de ‘México Canta’, a quienes definió como grandes talentos.

“(Concursantes de México Canta) fueron a nuestro estudio de San Antonio, Texas, y tuve la oportunidad de escuchar a los talentos y la verdad, mucho talento. Estoy emocionado por estar aquí. Todavía no me cae el veinte, pero estoy feliz”, expresó.

Claudia Sheinbaum anuncia sorpresa con Grupo Intocable

Horas después de que la mandataria y el grupo de regional mexicano aparecieran juntos en “La Mañanera”, una publicación en redes sociales emocionó a los habitantes del país.

"Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable“, escribió la presidenta,

Por el momento, se desconoce si su participación en la conferencia estará relacionada con el proyecto ‘México Canta’ o su posible participación en el Zócalo Capitalino, pero la noticia ya ha comenzado a desatar varias teorías.

Cuáles son los mejores éxitos de Grupo Intocable

Grupo Intocable, originario de Texas y uno de los referentes del género norteño y tejano, ha consolidado una carrera con múltiples éxitos a lo largo de su trayectoria. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran:

“Fuerte No Soy” “Eres Mi Droga” “Y Todo Para Qué” “Te Amo (Para Siempre)” “Coqueta” “Sueña” “Déjame Amarte” “Enséñame a Olvidarte” “Culpable Fui (Culpable Soy)” “Contra Viento y Marea”

Estas canciones aparecen de manera recurrente en sus discos recopilatorios y en listas de popularidad, y muchas formaron parte de los primeros lugares en radios de México.