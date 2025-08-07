México

Estos son los nuevos beneficios que tendrá Ninel Conde como líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3

La actriz y cantante tuvo esta semana algunos beneficios dentro de este reality show que vive su segunda semana de transmisiones. El domingo se conocerá al segundo eliminado

Por Armando Pereda

La actriz es la líder
La actriz es la líder de la semana - Foto: Televisa

Ninel Conde fue elegida como la nueva líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3, después de superar una intensa prueba física que puso a prueba el equilibrio y la resistencia de los participantes. Con este logro, la actriz obtiene algunos beneficios clave.

Su nombramiento llega en un momento decisivo. Esta semana, los habitantes han estado totalmente concentrados en superar la prueba semanal, mientras que ayer se llevaron a cabo las nominaciones. La tensión está al máximo dentro de la casa, y cualquier ventaja puede marcar la diferencia.

Aseguran que la actriz hizo una grosería a su compañera durante la noche de cine en La Casa de los Famosos. Crédito: La Casa de los Famosos / ViX

La prueba de liderazgo, llamada “Catálogos”, se realizó por equipos divididos por cuartos. Los seleccionados debían mantenerse de pie sobre una tabla que se inclinaba poco a poco, tratando de no caer al agua. Cada duelo sumaba un punto al equipo ganador. La habitación Noche empezó fuerte, pero la habitación Día logró empatar y forzar una ronda final.

En el duelo definitivo, Mariana representó al cuarto Día y venció a Dalila, asegurando el triunfo para su equipo. Como parte del premio, tuvieron solo 30 segundos para decidir quién sería su líder de la semana. La decisión fue rápida: Ninel.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Los beneficios que recibe Ninel como líder son:

  1. Inmunidad total, lo que la protege de cualquier nominación esta semana.
  2. La opción de salvar a uno de los nominados el próximo viernes, si nadie le quita esa ventaja.
  3. La suite del líder, un espacio privado y cómodo que podrá compartir con un acompañante.

En esta ocasión, la jefa le pidió a Ninel que su invitado a la suite fuera alguien del cuarto contrario. Sin pensarlo mucho, eligió a Dalílah. Ambas subieron a disfrutar del espacio que, por ahora, les da un respiro en medio de un juego cada vez más tenso.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

“Se lo pedí en oración toda la semana”, expresó Ninel al escuchar que había sido elegida. Su alegría fue evidente, pero también su enfoque: sabe que este liderazgo puede jugar a su favor en las próximas decisiones.

Con la prueba semanal aún en curso y los nominados ya definidos, los próximos días serán clave. Ninel no solo tiene inmunidad, también podrá influir directamente en la permanencia de sus compañeros.

La casa no descansa. Cada paso que dan, cada palabra y cada decisión, los acerca o los aleja de la final. Y esta semana, Ninel Conde tiene la ventaja.

En la actualidad es una
En la actualidad es una actriz con reconocida trayectoria, pero sigue siendo blanco de críticas por los diversos procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido para mantenerse en el medio. (Ninel Conde)

