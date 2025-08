Yeri Mua confiesa que admira a Florinda Meza y aclara si haría lo mismo que ella: “Es bien perra y loba”

Yeri Mua expresa admiración por Florinda Meza en entrevista con El Escorpión Dorado (IG)

“No puedo creer que estoy sentada donde se sentó Florinda Meza, te lo juro. Mi mejor amigo me dice así: ‘Doña Florinda’, ‘Doña Zorrinda’”, confesó Yeri Mua en una reciente aparición en el canal del youtuber El Escorpión Dorado.

La declaración, cargada de admiración y sorpresa, revela la influencia que la figura de Florinda Meza ejerce sobre la joven creadora de contenido, incluso en medio de la controversia que rodea a la actriz tras el estreno de la serie Chespirito: Sin Querer Queriendo en HBO Max.

La producción, que explora la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, ha reavivado el interés por los actores y personajes emblemáticos de programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.

La serie 'Sin Querer Queriendo' reaviva el interés por Florinda Meza y Chespirito (Max)

En este contexto, la representación de Florinda Meza como antagonista principal en varios pasajes de la trama ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

La actriz y viuda de Chespirito se ha convertido en el blanco de críticas y, en algunos casos, de animadversión por parte de ciertos sectores del público.

Durante la conversación con El Escorpión Dorado, Yeri Mua no solo expresó su admiración por Meza, sino que también destacó la fortaleza de la actriz frente a las críticas persistentes.

Florinda Meza enfrenta críticas tras su representación en la serie de HBO Max (Archivo)

“Es bien perra, loba, comelona”, afirmó la influencer de 23 años, subrayando la capacidad de Meza para enfrentar la adversidad. No obstante, Yeri Mua reconoció que no habría tomado las mismas decisiones personales que la actriz, en particular en lo referente a su relación con Gómez Bolaños.

“La neta no (no hubiera hecho lo mismo) a mí no me gustan más grandes que yo. A mí me gustan los chacales como de mi edad o de repente uno que otro colágeno, pero como dicen ‘veme con niños y amaneces cagado’”, concluyó, dejando claro su propio criterio en cuestiones sentimentales.

El impacto de la serie Chespirito: Sin Querer Queriendo ha trascendido la pantalla, reabriendo debates sobre la vida privada de los protagonistas de la comedia mexicana y el papel de Florinda Meza en la historia de Roberto Gómez Bolaños.

La reacción de figuras públicas como Yeri Mua refleja cómo la narrativa mediática puede influir en la percepción social de personajes históricos del entretenimiento latinoamericano.

La influencer dijo que su amigo la apoda 'Doña Zorrinda'. (Youtube/PelucheEn ElEstuche)

Yeri Mua es una influencer y cantante mexicana originaria de Veracruz. Alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a su estilo extrovertido, contenido de belleza y transmisiones en vivo, donde aborda temas de moda y vida cotidiana. También ganó popularidad como reina del Carnaval de Veracruz en 2022.

Ha incursionado en la música con sencillos que fusionan géneros urbanos. Su presencia en plataformas digitales la ha convertido en una figura relevante entre el público joven en México.