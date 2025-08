Aneliz Aguilar, así es la codiciada e íntima vida de la hermana de Ángela Aguilar

Así es la vida de esta cantante e influencer - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Aunque lleva uno de los apellidos más conocidos en la música mexicana, Aneliz Aguilar ha tomado un rumbo muy distinto al de su familia.

No canta, no graba discos ni da conciertos, pero eso no impide que capte la atención del público, que sigue de cerca cada paso del famoso clan Aguilar.

Hija mayor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcaraz, así como hermana de Ángela y Leonardo Aguilar, Aneliz ha decidido mantenerse alejada del escenario.

Vive en Los Ángeles, donde estudia Business Management, y desde ahí ha construido una vida más reservada, aunque no menos interesante.

A pesar de la polémica, Dinastía Aguilar celebró a Aneliz

Así es como se prefiere expresarse Aneliz Aguilar

En redes sociales, especialmente en Instagram, Aneliz ha encontrado una forma de expresarse. Comparte su gusto por la moda, sus viajes y momentos con su familia, y ya suma más de 900 mil seguidores.

Su estilo ha llamado la atención, y aunque no busca ser influencer, muchas personas la siguen por su manera de vestir y por cómo muestra su día a día.

Pero su papel en la familia va más allá de las fotos. Detrás del espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, organizado por su papá, ella ha tenido un rol importante.

Se encarga de coordinar temas logísticos como hospedaje, staff y organización general del evento. Aunque no se sube al escenario, es parte del equipo que hace que todo funcione bien.

Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Aneliz Aguilar se casó a finales del 2024

Aneliz se casó con el abogado y empresario Luis Rodrigo Castillo en el último trimestre del 2024. La noticia se hizo pública gracias a una publicación de su papá en redes sociales, donde escribió con humor.

“¡2x1 llévelas, llévelas! Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa’ comprometerse (y casarse). Un millón de felicidades Aneliz y Rodrigo, que sean muy felices y que viva el amor”.

A diferencia de sus hermanos Ángela y Leonardo, Aneliz ha llevado una vida lejos de los reflectores. (aneliz_aguilar, Instagram)

Leonardo Aguilar también compartió su felicidad por la boda. En sus redes publicó algunas fotos del evento y escribió un mensaje breve pero emotivo: “¡Felicidades, mi corazón!”.

Aneliz Aguilar no necesita escándalos ni entrevistas para llamar la atención. Su vida tranquila, su forma de ser y su participación en los proyectos familiares han hecho que cada vez más personas se interesen en ella. Sin buscar fama, la ha encontrado a su manera.

Mientras Ángela y Leonardo brillan con su talento en los escenarios, Aneliz lo hace desde un lugar distinto: uno que mezcla organización, estilo y una forma muy personal de vivir la fama sin hacer ruido.

Foto: Ig. @pepeaguilar_oficial