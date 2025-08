El método de estafa que preocupa a los automovilistas por su sofisticación de robo en CDMX

Desconfía de mensajes y llamadas no verificadas: cualquier contacto que afirme tener su vehículo debe ser verificado mediante canales oficiales, como la policía o aseguradoras. No realices pagos sin confirmar la autenticidad del interlocutor.

No compartas información financiera ni realices depósitos a terceros desconocidos: Los estafadores suelen solicitar dinero para “liberar” el vehículo, cubrir multas o gastos administrativos. Estos pagos deben ser evitados, pues suelen ser falsos.

Consulta a las autoridades y no tomes acciones por cuenta propia: en caso de robo, siempre acude primero a denunciar ante el Ministerio Público y no confíes en terceros no oficiales para recuperar tu vehículo.