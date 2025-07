Olivia Collins explota tras ser nominada la primera semana en La Casa de los Famosos México 2025

La actriz lanzó un fuerte mensaje a sus compañeros tras quedar en la placa de nominados. (Captura de pantalla YouTube)

Tras conocerse a los cinco nominados en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025, Olivia Collins mostró un cambio radical en su actitud. La actriz, reconocida por su carácter fuerte, terminó la gala de nominación visiblemente enfadada y pronto se desquitó con sus compañeros.

El encuentro comenzó durante la cena, cuando Priscila Valverde intentó tomar un chile que Olivia había dejado en su plato. Collins reaccionó de inmediato y, sin ocultar su molestia, le reclamó: “Me dijiste que te lo ibas a comer, cómetelo. No me lo voy a comer”. Priscila respondió con incomodidad, lo que evidenció el clima tenso que dejó la jornada.

Momentos después, Facundo se aproximó para intentar calmar a la actriz y le confesó que la salvó de la placa de nominados. El conductor le aseguró que los más jóvenes del reality podrían tener más apoyo externo, por lo que complicaría la gala del domingo.

Tensión entre Olivia Collins y Priscila Valverde tras la gala de nominación. (X/@dariorhuiz)

Ella, lejos de suavizar su postura, respondió en voz alta: “No te preocupes, yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón...”. Luego se dirigió a Elaine Haro y la amenazó: “Pero voy a quedar, no se preocupen”, aseguró.

Olivia continuó la noche mostrando un gesto serio mientras se preparaba la cena, generando desconcierto entre los demás habitantes de la casa.

Cuando las celebridades del team Día se retiraron a su habitación comenzaron a quejarse de sus actitudes. “A mí lo único que no me gustó es que me señalara”, declaró Elaine.

Mientras que Priscila se mostró muy confundida por el altercado en la cocina. “Le estoy dando el chile porque yo ya cené y nada más era por picar, le dije ‘no tengo problema’ y se pone a gritar. Es un problema generacional, no me lo voy a tomar personal”, explicó la modelo.

El próximo domingo 3 de agosto se conocerá al primer eliminado, decisión que dependerá de las votaciones del público. En esta ocasión, cinco participantes recibieron el mayor número de puntos por parte de sus compañeros, lo que los colocó en riesgo.

Cuarto Día se lanza contra actitudes y quejas de Olivia Collins. (X( @ChismecitoC)

Adrián Di Monti lideró la lista de nominados tras acumular 13 puntos, cifra que lo posiciona como uno de los concursantes con mayor cantidad de votos en contra. Priscila se ubicó en el segundo lugar con 8 puntos, seguida por Ninel Conde y Olivia Collins, ambas obteniendo 4 puntos cada una. Elaine Haro completó la placa de nominados al recibir 3 puntos.

La reciente jornada de nominaciones dejó ver alianzas, estrategias y rivalidades dentro de la casa. Cada habitante tuvo que decidir a quién poner en peligro, lo que generó distintas reacciones y tensiones como parte de la dinámica del reality.