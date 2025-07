Llaman “desobligado” a Christian Nodal luego de que Cazzu confesara que no pudo pagar la renta de una vivienda

Le llueven nuevas críticas a Christian Nodal por declaraciones de Cazzu. (Cazzu-Nodal)

Christian Nodal volvió al centro de la controversia pocos días después de celebrar su aniversario de bodas con Ángela Aguilar. En esta ocasión, diversos usuarios lo tachan de “desobligado” tras declaraciones de Cazzu, su expareja.

Como parte de la promoción del libro Perreo, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, acudió al podcast “El Flowcats”, donde sus palabras causaron varias especulaciones.

Cazzu revela que una vez no pudo pagar la renta de una vivienda en el pasado. (cazzu / Instagram)

Cazzu revela que no pudo pagar la renta de una lugar donde vivía con Inti

Durante su participación, la intérprete de temas como “Con otra”, “Mucha Data” y “Mentiste” se sinceró sobre los juicios sociales a los que ha tenido que enfrentarse en Argentina, lo que ha ocasionado que le cueste trabajo encontrar una vivienda.

Su anécdota dio pie a que revelara que hace poco tuvo que abandonar un hogar porque no contaba con los recursos suficientes para pagar la renta, palabras que ocasionaron que Nodal fuera tachado como “desobligado”.

“Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro, y dije me voy a mudar, me mudé”, recordó.

Las palabras de Cazzu ocasionaron polémica respecto al papel de Christian Nodal en su vida. Crédito: Podcast: El FlowCast

Asimismo, la cantante de 31 años recordó que al entregar el departamento se sintió rechazada por los dueños, pese a que se considera una persona muy ordenada, “una señora hecha y derecha”.

“La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé que haciendo, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho”, sentenció.

Usuarios llaman “desobligado” a Christian Nodal

Como era de esperarse, las palabras de Cazzu no pasaron desapercibidas por los internautas, quienes además de admirar la madurez de la artista, arremetieron contra el sonorense.

“Cazzu es una mujer admirable y muy inteligente", “Ella es una mujer muy real” y " Muy interesante escucharle" son algunos de los comentarios que se pueden leer en YouTube.

Mientras que la cuenta de Instagram de “La Camaleona” señaló que las declaraciones de la cantante demostraban que Christian Nodal no era capaz de cubrir las necesidades de su primogénita.

“Con esto se confirma que el padre es un desobligado y no cubre las necesidades básicas más importantes para que su hija tenga un poco de estabilidad”, sentenció.

Cabe mencionar que tras la separación de Cazzu y Nodal se dijo que el intérprete de “Botella tras botella” le habría dejado el rancho que supuestamente compró en Argentina, rumores que no han sido confirmados.