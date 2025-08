La Casa de los Famosos México 2025 En Vivo Hoy 31 de julio: afirman que este habitante “está adiestrado” por la producción

¡Por un chile relleno! Olivia Collins y Priscila Valverde protagonizaron tenso momento en La Casa de los Famosos México La convivencia se puso al rojo vivo cuando Olivia Collins reclamó a Priscila Valverde por tomar su comida, desatando una ola de tensión y silencios incómodos entre los participantes del reality

Un conflicto por un chile relleno expone tensiones y alianzas en la convivencia del reality (IG)

“Yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón… No se preocupen, me voy a quedar”, lanzó Olivia Collins con un tono sarcástico, dirigiéndose a Elaine Haro tras la primera gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025.