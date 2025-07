Facundo y Ninel Conde recuerdan la fuerte pelea que tuvieron en redes hace años y que terminó en amenaza

La actriz reveló que en ese entonces enfrentaba diversos ataques en redes sociales. (Especial)

Ninel Conde y Facundo protagonizaron en 2011 un conflicto en Twitter que generó controversia y se volvió viral entre los seguidores de ambos en México. El intercambio comenzó cuando Facundo, conductor conocido por su humor satírico, publicó un mensaje dirigido a la actriz y cantante tras la polémica que señalaba a la cantante de haber confundido la palabra tsunami por “surimi”.

En su tuit, Facundo escribió: “Muchas gracias Ninel Conde por las flores que mandaste a mi casa, pero yo no soy el que se murió”, haciendo referencia a la muerte del cantautor Facundo Cabral, lo cual fue percibido como una burla de mal gusto.

La reacción de Ninel Conde no tardó en llegar. Conde respondió exigiendo respeto y aludiendo a posibles represalias por parte de su entonces esposo, Juan Zepeda. “De qué flores hablas niñito… deja de hacerte el chistoso o te van a ir a saludar de parte de Juan Zepeda, ya estuvo suave”, escribió la actriz, lo que intensificó la tensión del intercambio en la red social.

Uno de los mayores ataques que recibió Ninel Conde en internet fue cuando supuestamente dijo surimi en vez de tsunami. (Televisa)

Posteriormente, Facundo optó por ofrecer una disculpa, señalando que no esperaba una reacción tan fuerte de Conde. “Uorale Ninel Conde, no pensé que te fueras a enojar, disculpa mi sentido del humor, dile a Juan Zepeda que lo espero con unas chelas”, respondió el conductor públicamente.

Durante la convivencia en La Casa de los Famosos México, Facundo y Ninel recordaron el conflicto con humor. “Surimi y tsunami, no me confundí, lo inventaron (...) Masacrada, que no piensa, no tiene cerebro... Un conductor se le ocurrió decir ‘como dijo Ninel’... Ya después hasta un comercial hice, dije, vamos a capitalizar pero después de trabajarlo porque la pasé muy mal”, declaró Conde.

“Era la primera vez que me atacaban masivamente. Es una mentira que se convierte en una falsa verdad”, explicó.

Por su parte, Facundo narró lo sucedido entre ellos con aquel incidente.

“Estuvo c***mo. Había un mito que Ninel había dicho el surimi en vez de tsunami, que no hay video que lo compruebe. Estaba esa leyenda y se murió Facundo Cabral entonces yo puso un tweet”, explicó el comediante.

Dentro del reality show ambos actores conviven, pues han aclarado las cosas. (CUARTOSCURO)

“Me bulleó, era otro México”, contestó Ninel Conde.

“Pedí perdón, eso tiene como 15 años. Era nuevo Twitter, era pura ma*** porque estaba yo aburrido... Imagínate, ni nos conocíamos y yo escribiendo”, indicó Facundo.

“La pasé muy mal. Fue la primera vez que me funaron masivamente en Twitter. Y el otro haciéndose el chistoso. Ahorita digo, ‘qué pen*** que me enganché’ pero con los años lo aprendes”, aclaró Ninel Conde.