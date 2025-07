Kelvin “N” rechaza declarar por el feminicidio de Karla Bañuelos en Jalisco; tiene antecedentes de abuso infantil

Kelvin "N" se abstuvo de declarar en la primera audiencia de imputación y posible vinculación a proceso por el feminicidio de Karla Bañuelos | Fiscalía del Estado de Jalisco

En su primera comparecencia ante un juez por el feminicidio de Karla Bañuelos, ocurrido el 12 de julio de 2025 en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara, Kelvin “N” se abstuvo de declarar, informó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

“Se acogió al derecho de abstenerse a declarar (...). Se ve algo arrepentido del evento por lo que hizo. Pero, hasta este momento, no ha declarado”, afirmó González durante una rueda de prensa. Aunado a ello, recalcó que, si bien aún se desconoce el móvil del crimen, actualmente no se cuenta con persecución de ese motivo porque el imputado no está obligado a hablar:

“Recuerden que es un derecho que tiene todo procesado, todo detenido de abstenerse a declarar. Desde luego, como todos lo advertimos, fue muy evidente la ejecución de esta muchacha. Sin embargo, se acogió al derecho de abstenerse a declarar”, añadió.

Kelvin "N" fue presentado ante un juez para ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio | Fiscalía del Estado de Jalisco

El contexto de la investigación: indagaciones pendientes y vinculación a proceso

El agresor de Karla fue vinculado a proceso el pasado 22 de julio. Así mismo, se le dictó prisión preventiva oficiosa por un año mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia, también se comunicó que aún no se ha localizado el fusil AR‑15 presuntamente utilizado para cometer el crimen. Las autoridades han agotado líneas de investigación para identificar cómo obtuvo o utilizó el arma:

“Estamos tratando de localizar el arma, porque es parte también fundamental del proceso. Insisto, de momento no tenemos información de dónde la pudo haber adquirido, puesto que se acoge el derecho de abstenerse a declarar.”

El fiscal Salvador González de los Santos detalló que, hasta ahora, el agresor de Karla Bañuelos no se encuentra relacionado con temas de narcomenudeo | Fiscalía del Estado de Jalisco

Sobre esa misma línea, González de los Santos destacó que no se ha confirmado que la víctima tuviera vínculo con el narcomenudeo, pese a especulaciones iniciales, y que las pesquisas siguen abiertas:

Antecedentes del acusado: hostigamiento y caso de abuso sexual contra menores

Kelvin “N” fue identificado como un mecánico de oficio y, según los reportes judiciales, tiene antecedentes legales. En 2019 enfrentó un proceso por abuso sexual infantil y corrupción de menores, puesto que llevó a dos adolescentes a un motel. El juez sobreseyó el caso luego de que cumpliera con medidas como pláticas y restricción a acercarse a las víctimas.

El feminicidio que causó indignación en Guadalajara en los últimos días

El asesinato de Karla fue registrado por una cámara de seguridad, la cual captó cómo, tras una discusión en la vía pública, este sujeto descendió de un vehículo blanco y le disparó con el arma para dejarla sin vida. Posteriormente, el cuerpo de la víctima permaneció en la calle hasta la llegada de paramédicos

Colectivas feministas dieron a conocer que Kelvin y Karla vivían una situación compleja, dado que él la acosaba al no ser correspondido sentimentalmente por ella | Freepik

Colectivos feministas, como “Sororas Violetas”, señalaron igualmente que Kelvin la acosaba y buscaba una relación no correspondida por meses. No obstante, la familia de la víctima desmintió en forma de una aparante relación.

Por otro lado, y ante la magnitud del crimen, el gobernador Pablo Lemus Navarro afirmó que el caso se investiga como feminicidio con perspectiva de género y señaló que no habrá impunidad:

“Hace unos momentos fue detenido Kevin ‘N’ (sic), el presunto responsable del feminicidio de Karla, ocurrido el fin de semana pasado en la colonia Balcones de Oblatos. En Jalisco ‘el que la hace la paga’“, (sic) se lee en la publicación hecha por el político en su cuenta oficial de X al momento de la detención del sujeto.