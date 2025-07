Wendy Guevara aclara si criticó al Chicharito Hernández tras polémico mensaje señalado como machista

Wendy Guevara desmiente mensaje viral en X que la vinculaba a críticas contra Chicharito Hernández (IG)

“Esa no soy yo, yo nunca escribí eso (...) Lamentablemente ahorita está muy de moda eso de los coach de vida que te dicen cómo vivir tu vida, o sea, por favor, también ese coach de vida se equivoca”, afirmó Wendy Guevara durante su intervención en el programa matutino Hoy.

La declaración surgió tras la viralización de un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde una cuenta apócrifa utilizó su nombre para atacar a Javier Chicharito Hernández por unas declaraciones que el futbolista realizó sobre los roles de género.

En ese contexto, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México negó rotundamente cualquier vínculo con la publicación y aclaró que ni siquiera posee una cuenta en esa plataforma.

La ganadora de La Casa de los Famosos México aclara que no tiene cuenta en X y denuncia suplantación de identidad (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La controversia se desató cuando Chicharito Hernández difundió un video en el que expresó opiniones sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad.

En el material, el delantero mexicano instó a las mujeres a “ser lideradas por un hombre” y a concentrarse en las tareas domésticas, lo que generó una oleada de críticas y acusaciones de machismo y misoginia.

El mensaje del futbolista, ampliamente compartido y debatido en redes sociales, provocó que múltiples figuras públicas y usuarios manifestaran su rechazo.

El futbolista compartió un consejo para las mujeres |IG: @ch14_

En medio de la polémica, una cuenta falsa en X publicó un mensaje atribuido a Wendy Guevara que decía: “Oigan amigues, ¿saben si el falso proveedor, profeta de Dreyfus, ya ve a sus hijos? O siguen abandonados por estar hablando mal de nosotras las mujeres”.

Este texto, que rápidamente se viralizó, llevó a que la propia Guevara se convirtiera en tendencia en la red social, con numerosos usuarios etiquetándola y exigiendo una postura ante las palabras de Chicharito Hernández.

Durante su participación en Hoy, Wendy Guevara fue cuestionada directamente sobre si había arremetido contra el futbolista.

La también presentadora de La Casa de los Famosos México explicó que alguien utilizó su identidad para opinar sobre las declaraciones de Chicharito.

El mensaje apócrifo convirtió a Wendy Guevara en tendencia y desató exigencias de postura pública (X)

“Lo que sucede es que yo no tengo esta red, yo nunca he descargado una cuenta en X. Entonces, pasa esto, la gente me empieza a etiquetar y pues se me hizo algo que está muy grave”, expresó la famosa, subrayando la gravedad de la suplantación de identidad en redes sociales.

Aunque reconoció que las palabras de Chicharito Hernández le parecieron machistas, Wendy Guevara insistió en que no se había pronunciado públicamente sobre el tema antes de la controversia.

Chicharito Hernández genera polémica por comentarios sobre roles de género y recibe críticas en redes sociales | Jovani Pérez

“Yo no hablo mal de él en X porque ni siquiera tengo cuenta”, reiteró. La situación evidenció la facilidad con la que se pueden difundir mensajes falsos en plataformas digitales y el impacto que estos pueden tener en la reputación de figuras públicas.