Wendy Guevara da cinco importantes consejos a los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 3

Los conductores estarán al tanto de lo que suceda en la casa - Crédito: José Luis Cruz/ Infobae México

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, tiene un mensaje claro para quienes están a punto de entrar al encierro: que no pierdan su esencia.

A pocos días del estreno de la tercera temporada del reality, que arranca el domingo 27 de julio por Las Estrellas y la plataforma ViX, los nuevos participantes afinan sus estrategias. Pero Wendy, con la experiencia de haber vivido esa presión, fue directa con su consejo.

“No adopten las personalidades de otros habitantes. Entren con la cabeza y la mente súper fuerte, porque si alguien te come la mente, ya valió”, señaló la influencer ante los medios de comunicación incluido a INFOBAE MÉXICO.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: José Luis Cruz/ Infobae México.

La influencer dejó claro que lo más importante es mantenerse firme, sin dejarse arrastrar por lo que digan los demás. En un programa donde todos buscan destacar, ella apuesta por la autenticidad.

Wendy Guevara revela cómo se enfrentó al encierro

Dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel y acompañada por la productora Rosa María Noguerón, Wendy habló sobre cómo enfrentó el encierro y cómo supo cuidarse emocionalmente. Aunque entendió la importancia de las estrategias y de formar equipo, también aprendió a poner límites.

“Puedes hacer estrategias, estar con tu equipo, pero hay que saber decir: ‘hasta aquí’. No me dejo llevar más por lo que me dicen, hasta que mi corazón o mi mente me lo vayan indicando”, explicó.

El reality show arrancará transmisiones el próximo domingo por Las Estrellas. Créditos: José Luis Cruz/ Infobae México

Wendy Guevara expresa esto a los habitantes

Sin dar lecciones, pero con mucha claridad, Guevara se dirigió a quienes ya están confirmados en esta nueva edición, sabiendo que algunos ya fueron revelados y que muchos otros siguen al pendiente de cada detalle.

“Sean simplemente ustedes, transparentes, reales, auténticos. Es lo único que les puedo decir”, concluyó.

A pocos días del estreno, la expectativa crece. Cada temporada de La Casa de los Famosos México genera polémica, emociones fuertes y momentos inolvidables. Pero como bien lo dijo Wendy, la diferencia entre sobrevivir y perderse está en algo tan sencillo como ser uno mismo.

