Damián Cervantes niega clasismo al retratar a las clases bajas en TikTok: “La gente de barrio también vive feliz”

Damián Cervantes lanzó su canal de YouTube en mayo del 2013, desde entonces ha ido experimentando la creación de personajes y comedias de sitaución (Recorte)

“La fama nunca ha sido algo que busque, ha llegado por consecuencia de mi trabajo, puede ser efímera”, afirma Damián Cervantes, el tiktoker que cuenta con casi 2 millones de seguidores en su perfil donde suele hacer mini sketches con diferentes personajes en tono de comedia.

Con su reciente participación en la obra teatral ‘Conejo Blanco, Conejo Rojo’, Damián sueña en grande, y ahora que se ha propuesto retomar la actuación después de 10 años en pausa, tiene en la mira a grandes figuras del cine.

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“Ahora que están en el spotlight me encanta demasiado Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, me encantaría hacer algo con Manolo Caro, y volándome la barda, con Guillermo del Toro. Cada perfil de edad no hay una limitante para poderlo interpretar”, cuenta el comediante a Infobae México.

C0n 33 años, Damián Cervantes se ha consolidado como uno de los tiktokers más virales en el país (Alberto Sotero)

Desde 2020, en plena pandemia, Damián Cervantes construyó su “universo” de personajes en TikTok: una adolescente de secundaria “La Nayeli”, una vendedora de Oxxo o una gerente de Zara, entre otros con los que logró presencia digital masiva retratando situaciones ‘chuscas’.

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El comediante ha plasmado en personajes y situaciones exageradas y cómicas “las vivencias que ve en el barrio”, inspirado por sus propias experiencias, por lo que no considera que su comedia sea clasista, sino que refleja aspectos de la realidad, y así responde a las críticas a su trabajo en ese sentido.

“Vengo del barrio de Iztapalapa, de la clase baja, siempre me había cuestionado por qué no podemos interpretar nuestra vida y darle voz a eso que nos hace reír en las cosas cotidianas. Para mí mostrar el folclor mexicano no es motivo de denigración, ni de sentirme menos ni ofendido, la gente de barrio también vive feliz y se ríe. La comedia empuja a hablar de temas que no pueden ser tocados, esa sátira te ayuda a poder hacer ver que no todo está bien", afirma.

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El tiktoker pide al público "un voto de confianza" para demostrar que puede hacer un buen papel en teatro (Alberto Sotero)

Con sus populares videos, Damián sostiene que también busca denunciar a través de la comedia algunas situaciones difíciles de su entorno, con la intención de generar ruido mediático en torno a ello.

“Puedo tener esta plataforma de decir qué pienso, como pasó con las inundaciones, hacia ese sector que es donde yo he vivido toda la vida, donde están mi familia, la mayoría de mis amigos, Iztapalapa la zona de Chalco, Neza, Chimalhuacán, Texcoco, etcétera, y que a veces ni siquiera los problemas se hacen visibles y si puedo utilizar mi plataforma para darle visibilidad a los problemas que se viven día con día, qué mejor”.

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En 2024 formó parte de LOL México, con Eugenio Derbez (Archivo)

En este sentido, en el medio artístico y el gremio del standup donde se desenvuelve, Damián Cervantes ha notado que persiste el clasismo y la homofobia y se hace preguntas al respecto.

“Está súper presente, en los lugares que se suponen LGBT Friendly o amigables con las clases sociales, no siempre es. Lo vemos reflejado en las mismas carteleras, en los mismo comerciales, a quiénes les dan la oportunidad, en los eventos de las marcas de lujo, se sigue viendo marcadísimo la diferencia de clases sociales, se sigue viendo la diferencia donde la voz del pueblo parece que no existe”, afirma el comediante que ha sentido segregación en ciertas ocasiones.

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Sin embargo, proyectos como La Casa de los Famosos México le hacen ilusión con el fin de darse a conocer ante el gran público.

“Sí entraría, cada oportunidad de trabajo es padre, una manera diferente en la que me podrían conocer como persona, es un matiz distinto, una persona como yo soy me gustaría esta oportunidad, si algún día llega para mí, la tomaré”, afirma.

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