Montserrat Oliver no se retracta sobre el interés que despertó en María Félix: “Me dio un beso”

Montserrat Oliver revela que María Félix se le declaró y confiesa arrepentimiento por no aceptar la propuesta (Fotos: cuartoscuro / Twitter: @FilmotecaUNAM)

“Mira, por currículum, hoy que estoy más grande y que he vivido más, digo, ‘ay, qué pendeja’”, confesó Montserrat Oliver al recordar el episodio en el que María Félix supuestamente mostró interés romántico en ella.

La conductora compartió este momento durante una reciente emisión de “Montse & Joe”, donde la conversación giró inesperadamente hacia la vida personal de la legendaria actriz mexicana.

En ese contexto, Oliver admitió que, con el paso de los años, lamenta no haber tomado una decisión diferente respecto a la propuesta de Félix.

La anécdota surgió cuando Ninel Conde, invitada al programa, respondió a la pregunta sobre qué personalidad elegiría para reencarnar. “Ay, La Doña. Me hubiera encantado ser María Félix, reencarnar en ella. Sí, porque siento que por perra… porque aprendí a decir no y no y punto”, expresó la cantante y actriz, conocida como “El Bombón Asesino”.

La conductora compartió la anécdota durante el programa 'Montse & Joe', donde Ninel Conde expresó su admiración por María Félix (Instagram/@montseyjoetv)

Ante esta declaración, Oliver interrumpió para lanzar una afirmación sobre la actriz: “Y era lencha también, eh, cuidado”. Conde replicó que desconocía esa información, pero reiteró su admiración por la figura de Félix: “Tanto así no te sé, o sea, no te manejo esa información. Pero bueno, pues tiene partes”.

La conversación tomó un giro más personal cuando Raquel Bigorra recordó el supuesto acercamiento entre Oliver y Félix. “Bueno, creo que una vez vi que salió la plática de que te había tirado la onda a ti o algo así“, comentó.

Oliver confirmó: “Sí, claro”, aunque aclaró que nunca tuvo una relación con la actriz, ya que era menor que ella en ese momento. No obstante, reconoció que, con la perspectiva que da el tiempo, se arrepiente de no haber aceptado la propuesta.

Raquel Bigorra recordó el supuesto acercamiento entre Oliver y Félix, confirmado por la conductora, aunque nunca tuvieron una relación (Instagram: @rbigorra)

Hasta la fecha, no existen registros públicos que confirmen que María Félix mantuviera relaciones con mujeres. Sin embargo, una de sus frases más recordadas sobre su orientación sexual es: “Si todos los hombres fueran como usted, seguramente lo sería”.

Ante el ruido mediático que generó esta afirmación, Montserrat Oliver fue cuestionada por Televisa Espectáculos, y lejos de negarlo, se sostuvo en su posición, afirmando que la emblemática actriz le besó la mano y le invitó una copa de champán.

“Fue así como de ‘hola, cómo estás’. Me tiró la onda en una cena nada más, me dio un beso en la mano, muy linda, muy preciosa, pero no pasó a más, a ustedes cómo les gusta hacer escándalo. No, con todo respeto, la señora es lo máximo y la verdad fue una tipaza y me sentí muy honrada", dijo la presentadora.

No existen registros públicos que confirmen relaciones de María Félix con mujeres, pero una de sus frases más recordadas aborda su orientación sexual (Especial)

María Félix nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y falleció el 8 de abril de 2002 en Ciudad de México. Es considerada una de las máximas exponentes de la Época de Oro del cine mexicano y uno de los rostros más reconocidos en la historia cinematográfica de América Latina.

A lo largo de su carrera, protagonizó más de 40 películas en México y en el extranjero, colaborando con directores destacados y participando en producciones francesas, italianas y españolas. Entre sus filmes más célebres se encuentran “Doña Bárbara”, “Enamorada”, “Río Escondido” y “Tizoc”.