Del Edomex a Tamaulipas, el empresario secuestrado por agentes la Fiscalía para extorsionarlo por un departamento en Polanco

“Sí recibí una amenaza. Pero te voy a ser muy franco. Tampoco la creí. Es decir, después de tanto tiempo y tanta relación. No, no la creí. No creí que fuera a pasar absolutamente nada”, comenta el empresario Abelardo de la Torre Suire, quien fue interceptado por agentes de seguridad en el Estado de México y quienes lo trasladaron a Tamaulipas.

Uno de los presuntos implicados ya fue arrestado por elementos de seguridad del Estado de México, aunque su detención y proceso no tiene relación con el caso del empresario.

El empresario platicó con Infobae México sobre su caso, detalló que en su momento fue acusado por un presunto homicidio ocurrido en Reynosa, pero que fue

Abelardo de la Torre fue interceptado en Interlomas, en el Edomex y tras esto fue llevado por uniformados, quienes no se identificaron de manera adecuada, a Toluca donde lo obligan a firmar un documento de propiedad de por un departamento en Polanco, para posteriormente ser llevado hasta Tamaulipas.

Un homicidio fabricado

El empresario fue liberado luego de fueron detectadas inconsistencias en las acusaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me detienen la tarde del 26 estoy el 27, el 28 me mandan a Reynosa por supuestamente una orden de aprehensión de un homicidio calificado que había hecho en Reynosa en el 2017″.

De la Torre comenta que tras ser enviado a la entidad en el norte del país la jueza a cargo de su caso se da cuenta que el caso en su contra estaba fabricado, pues incluso la orden de aprehensión no contenía el nombre del empresario.

Otras de las irregularidades fueron las fechas en las que había ocurrido el homicidio, pues los testimonios de albañiles (señalados como los testigos del homicidio) no cuadraban: “Uno había dicho que el asesinato había sido el 15 de septiembre, el otro señaló el 18 de septiembre y el médico forense el 16 de septiembre”, continúa Abelardo.

Las autoridades del Edomex ya detuvieron a uno de los presuntos implicados (FGJEM)

“La Fiscalía de Reynosa apeló la decisión y los magistrados ratificaron esto, pero yo ya estaba en libertad”.

Una “mafia” de bajo nivel y un civil haciendo labor de policía

Abelardo de la Torre considera que, como su caso no avanza, los hechos le hacen pensar que se trata de una “mafia” a un bajo nivel dentro de la Fiscalía mexiquense.

Además, señala que las declaraciones que da ante medios tiene el objetivo de proteger tanto su vida como la de su abogado, este último quien ya ha sido amenazado.

Yo creo que sí. Hay una mafia dentro. A nivel abajo, yo creo que sí [...] ya voy casi para dos años y todavía estos señores no se han judicializado. Lo quieren judicializar como abuso de autoridad cuando es un secuestro, una gran cantidad de pruebas fueron presentadas por mí

El interés de de la Torre es que el tema sea judicializado por secuestro y no por abuso de autoridad. Agrega que la denuncia correspondiente la presentó en septiembre del 2023. “Yo he participado como si yo fuera una un policía investigando y aportando pruebas”, exclama.

Habría cometido el ilícito en conjunto con otros hombres (FGJEM)

Cabe destacar que uno de los posibles involucrados en el secuestro ya fue capturado. El pasado 2 de marzo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Iván Filemón “N”. Se trata de un hombre que fue asegurado por su presunta responsabilidad en “robo con violencia a casa habitación” y vinculado a proceso por dichas acciones y no por los actos contra Abelardo de la Torre.

Habría más agentes implicados

Abelardo de la Torre ha identificado a cuatro sujetos que serían los autores materiales.

“Hay cuatro personas denunciadas, son policías de la Fiscalía del Estado de México, una de ellas por ese presunto robo que trataron de hacer en Toluca [Iván Filemón “N”]“.

El objetivo del hombre es que sea aplicada la justicia y que sean aplicadas penas por el delito de secuestro.

“Lo quieren judicializar como abuso de autoridad cuando es un secuestro, una gran cantidad de pruebas fueron presentadas por mí. No. Y cada paso que se da me cuesta un demonial”, insiste el empresario.