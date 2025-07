Autoridades tienen 61 posibles identificados de fallecidos en crematorio Plenitud

Policías acordonan un crematorio donde se encontraron cuerpos apilados en condiciones insalubres, luego de que funerarias locales contrataran sus servicios de cremación, según la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, México, el 30 de junio de 2025. REUTERS/José Luis González

A casi dos semanas del hallazgo de 386 cadáveres en las instalaciones del crematorio Plenitud, ubicadas en el estado de Chihuahua, la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses dio a conocer que han concluido el análisis de cuerpos, de los cuales 61 presentan coincidencias suficientes para asignarles un nombre probable.

Sin embargo la autoridad dijo este martes que “La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses realiza trabajo de búsqueda de familiares de los 67 cuerpos con nombre probable para la plena identificación de los mismos”, a través de un informe oficial, en el que también se precisa que seis víctimas ya fueron reconocidas de manera definitiva.

Paralelamente, se mantienen las labores de contacto con posibles parientes para confirmar datos mediante métodos genéticos y documentación complementaria.

Fiscalía ha realizado más de mil entrevistas a familiares que dudan de la veracidad de las cenizas de sus seres queridos. (Fiscalía General del Estado)

Prevén concluir esta semana análisis de cuerpos hallados en crematorio Plenitud

En el mismo comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que en los próximos dos días se concluirá el estudio de los 383 cuerpos y restos disociados localizados en el crematorio, gracias a la labor coordinada de cuatro equipos de especialistas forenses que operan de manera intensiva para agilizar los trabajos.

El titular de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera explicó que uno de los aspectos que podría presentar variaciones en la información oficial es la clasificación por género de los cuerpos hallados en el crematorio Plenitud, ya que, en un principio, algunos restos no permitían establecer con claridad si correspondían a hombres o mujeres. No obstante, precisó que se logró asignar identidad de género a 16 cadáveres que anteriormente figuraban como no identificados.

En cuanto al acompañamiento a personas que buscan noticias sobre sus seres queridos, la Fiscalía de Distrito Zona Norte ha realizado, hasta este lunes, un total de mil 237 entrevistas.

César Jáuregui se reúne con familias afectadas, garantizó que se les brindará una atención integral y se apoyará la decisión que tomen con respecto a sus seres queridos. 2 de junio 2025. (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

De estas, 796 guardan relación directa con el caso del crematorio, mientras que las 441 restantes corresponden a ciudadanos que, si bien no están vinculados directamente con este sitio, han sido atendidos sin distinción.

“La atención a las personas que acudan en busca de información, se mantendrá con el personal disponible en las oficinas de la Fiscalía Zona Norte”, confirmó la institución en su comunicado más reciente, reiterando su compromiso con todas las familias que enfrentan la incertidumbre por la desaparición de sus familiares.