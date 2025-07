Arturo Carmona reacciona a orden de aprehensión en contra de Cruz Martínez: “Hablé con él”

Alicia Villarreal denunció a su todavía esposo, Cruz Martínez, por presunto intento de feminicidio. (Créditos: Cuartoscuro - IG, mtzcruz)

Cruz Martínez fue declarado prófugo de la justicia por autoridades de Nuevo León, esto después de que no se presentó a una audiencia programada el 3 de julio por el caso que enfrenta con Alicia Villarreal.

Derivado de ello, se giró una orden de aprehensión en contra del productor, músico e integrante del grupo ‘Kumbia Kings’; hasta el momento se desconoce su paradero.

El productor musical no asistió a la audiencia que tenía programada con Alicia Villarreal. Créditos: Instagram/@mtzcruz

Arturo Carmona revela cuándo fue la última vez que habló con Cruz Martínez

El actor está envuelto indirectamente en este escándalo por dos razones: su lazo familiar con Alicia Villarreal y su sociedad laboral con Cruz Martínez.

Por esa razón, Carmona fue cuestionado al respecto en un reciente encuentro con medios.

“Si sus abogados no saben en dónde está, menor yo (...) No sé qué decir, la verdad es que yo hablé con él la madrugada de ayer, antier más bien, no supe más. Yo sigo un poco, no preocupado, pero sí moviéndome porque las presentaciones del grupo siguen”, declaró.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Según la información que compartió el galán de telenovelas, la última vez que habló con su socio fue aproximadamente dos días antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra y solo conversaron sobre las presentaciones de ‘Kumbia Kings’.

“Las fechas están en pie, todo continúa con el cover que lo está supliendo”, dijo.

Asimismo, confesó que esta noticia lo tomó por sorpresa y mientras se resuelve decidió tomar la batuta del grupo.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

“No sé en qué procesos legales esté o qué situación legal sea, pero el término ‘prófugo de la justicia’ no sé a qué se deba, solamente ellos lo saben; es delicado (...) Es una acusación muy fuerte, sí me sorprende porque ya declararlo de esta manera es una gran responsabilidad tanto para el acusado como para la persona que lo está acusando, es algo muy grave, me sorprende y todavía estoy un poco en shock”, comentó.

¿Cómo está Melenie Carmona luego de que su padrastro fue declarado prófugo de la justicia?

En ese mismo encuentro con la prensa, el actor fue cuestionado sobre el estado emocional de la hija que tuvo con Alicia Villarreal, pues se sabe que la joven tenía una buena relación con su padrastro.

“La veo tranquila, está bien”, comentó.

Y afirmó que su único interés en este caso es apoyar a su hija porque es su “deber como papá”.