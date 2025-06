Katia Llanos de Garibaldi, grupo creado por Luis de Llano, sale en defensa del productor: “Un hombre íntegro”

Luis de Llano estuvo a cargo de la creación de Garibaldi (Foto: Twitter@jjsolisher)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, por unanimidad, la sentencia contra el productor Luis de Llano Macedo, desechando el amparo solicitado tras la demanda por daño moral presentada por la cantante Sasha Sokol.

La decisión, tomada en sesión de la Primera Sala, ratifica el fallo emitido por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2023, consolidando así la resolución en contra del reconocido productor.

El caso, que ha captado la atención del mundo del espectáculo y de la opinión pública mexicana, se centra en la demanda interpuesta por Sasha Sokol, quien denunció el daño moral sufrido a raíz de su relación con Luis de Llano Macedo y por las declaraciones públicas que este realizó sobre los hechos.

La Suprema Corte confirma sentencia contra Luis de Llano Macedo por daño moral a Sasha Sokol (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El proceso judicial determinó que existió un abuso de poder, ya que la cantante era menor de edad cuando inició la relación y el productor ocupaba una posición de autoridad en el entorno profesional en el que ambos se desenvolvían.

El fallo inicial, emitido en 2023 por un juez civil, concluyó que sí existió daño moral. El tribunal consideró que la diferencia de edad y la posición jerárquica de Luis de Llano Macedo configuraron un escenario de vulnerabilidad para Sasha Sokol, lo que agravó la responsabilidad del productor.

Tras la sentencia, Luis de Llano Macedo apeló la decisión, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificaron la resolución, dejando firme el fallo en su contra.

El fallo ratifica que existió abuso de poder y daño moral en la relación entre el productor y la cantante (Archivo)

A partir de la sentencia definitiva, el productor debe cumplir con una serie de medidas impuestas por el tribunal. Entre ellas, se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, abstenerse de mencionar nuevamente el nombre de la cantante y reparar el daño mediante una compensación económica.

Estas acciones buscan no solo sancionar la conducta, sino también establecer un precedente en la protección de los derechos de las víctimas en el ámbito del espectáculo mexicano.

La reacción de la familia de Luis de Llano Macedo no se hizo esperar. Francisco de Llano, hijo del productor y DJ de profesión, expresó su postura a través de sus redes sociales, declaraciones que fueron retomadas por el programa “Ventaneando”.

Luis de Llano Macedo deberá disculparse públicamente, tomar un curso y compensar económicamente a Sasha Sokol (Foto: Instagram)

En su mensaje, Francisco de Llano aceptó la decisión de las autoridades, aunque manifestó su convicción en la inocencia de su padre. “Mi papá ha sido señalado y recientemente juzgado con una decisión que, aunque legalmente es válida, no representa la verdad de quienes lo conocemos y llevamos en el corazón”, afirmó.

El hijo del productor subrayó que su apoyo no se basa únicamente en el lazo familiar, sino en las experiencias compartidas y en la percepción personal que tiene de su padre. “Quiero decirlo con claridad y sin rodeos. Creo en su inocencia, no por costumbre, no por lazo familiar, sino porque he visto de cerca su forma de ser, de actuar, de vivir con principios y de mirar al mundo con integridad”, puntualizó.

Reconoció, además, que el proceso judicial representa una prueba de carácter y convicciones para la familia, describiéndolo como “duro, injusto y profundamente doloroso”.

Katia Llanos, integrante de la alineación original de Garibaldi, destaca las cualidades del productor (Foto: Instagram@katiallanos4)

El impacto de la sentencia y la exposición mediática del caso han generado reacciones en el entorno profesional de Luis de Llano Macedo. Katia Llanos, exintegrante de Garibaldi, agrupación musical creada por el productor en los años 90, publicó un mensaje en defensa de quien fuera su mentor en el mundo del espectáculo.

En su testimonio, Katia Llanos relató su experiencia personal al trabajar con Luis de Llano Macedo, destacando el trato respetuoso y profesional que recibió durante su paso por Garibaldi.

“Luis fue mi productor cuando formé parte de Garibaldi en los años 90 y, desde que lo conocí, me recibió con afecto, respeto y calidez. A lo largo de todos estos años, nunca vi en él otra cosa más que a un hombre íntegro, caballeroso, generoso y comprometido con su trabajo, con su familia y con la carrera de muchos artistas —entre ellos, yo”, escribió Katia Llanos.

La artista enfatizó que, aunque los contextos y las normas sociales cambian con el tiempo, su testimonio se basa en lo que vivió de manera directa. “No me corresponde juzgar ni señalar, pero sí puedo hablar desde mi verdad, desde lo que vi y viví. Y lo que viví fue el privilegio de haber trabajado con un hombre que jamás estuvo involucrado en escándalos, y cuya reputación fue siempre la de un profesional honorable y una figura de respeto”, añadió.

Katia Llanos, de rojo, destacó el profesionalismo y entrega del productor hoy sentenciado (Archivo)

El mensaje de Katia Llanos también incluyó una reflexión sobre el juicio público al que ha sido sometido el productor. Expresó su dolor ante el silencio de quienes, según ella, fueron testigos de la entrega y calidad humana de Luis de Llano Macedo.

“Hoy, cuando su nombre ha sido expuesto al juicio público, me duele ver el silencio de muchos que fueron testigos de su entrega, de su talento y de su calidad humana. Yo no me quedaré callada. Porque las décadas que he conocido a Luis me permiten afirmar que, independientemente de lo que cada quien crea o piense, la dignidad también se defiende cuando nace del testimonio directo”, manifestó.