Belinda rompe el silencio y revela lo que más la molesta en la vida: “Con esas tres cosas yo no puedo”

La cantante incluso ha criticado uno de estos temas con su famosa canción “Heterocromía”. (Foto: @belindapop, Instagram)

Belinda ofreció recientemente una entrevista al medio “Tu Música Hoy”, en la que compartió detalles sobre sus actuales proyectos profesionales y aspectos íntimos de su personalidad. Entre lo más destacado, la artista habló sobre su próximo álbum y su participación en la serie musical “Mentiras”, basada en el exitoso montaje teatral del mismo nombre.

Además de su trabajo, Belinda se tomó un momento para abrirse sobre temas personales que la afectan profundamente y las cosas con las que asegura no poder lidiar en su vida diaria.

“No puedo con las injusticias, el clasismo lo odio, las mentiras las odio. Con esas tres cosas yo no puedo”, expresó tajantemente, señalando su postura frente a situaciones que le generan gran incomodidad.

El tema Heterocromía de la cantante se viralizó en redes sociales debido a un trend de Tiktok. Crédito: Belinda - Disney

La cantante, quien ha sido una figura pública desde temprana edad, no solo ha mostrado en varias ocasiones su faceta profesional, sino que también ha permitido a los fanáticos conocer un poco más de sus valores y cómo estos impactan su forma de ver el mundo.

Tal y como lo ha expuesto a través de sus canciones. Un claro ejemplo es su último tema titulado “Heterocromía”, el cual se hizo viral precisamente por criticar el clasismo.

En dicha canción Belinda menciona una famosa marca en la frase: “¿Qué gatos son, los que usan Loro Piana?”. Letra que igualmente se ha especulado que es una dedicatoria para Gonzalo Hevia, el heredero del Palacio de Hierro con quien se le vinculó sentimentalmente en el pasado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, los seguidores de la artista han interpretado la referencia como una posible indirecta hacia el empresario.

Se especula que la también modelo mantuvo una relación con el heredero del Palacio de Hierro. (Belinda)

Cuando estrenó “Heterocromía”, la actriz publicó una historia en Instagram con el siguiente mensaje: “Esta canción es mucho más profunda de los que ustedes creen, es un no al clasismo que está más oxidado que una armadura del siglo XVI”, expresó.

La letra describe a un hombre con una vida privilegiada, perteneciente a una familia acomodada, con frases que no han pasado desapercibidas: “Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía, dos personas, una misma fisionomía. Bien alzadito y con la mente tan vacía” y “Tú eres old money, te dicen bunny, y tu palacio me lo paso por el booty”.

Estas líneas han dado pie a diversas interpretaciones por parte de sus seguidores, quienes señalan a Hevia Baillères, descendiente de una poderosa familia mexicana, como posible fuente de inspiración. Además, Hevia Baillères posee la condición de heterocromía, un rasgo en el que los iris de los ojos tienen distintos colores, lo que refuerza las teorías en torno a la canción.