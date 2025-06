Lupita TikTok pide que pare el odio contra ella tras perder a su bebé: “Yo sufrí bastante”

Lupita TikTok está retomando su vida tras el fallecimiento de su hija (Facebook Lupita TikTok)

Hace unas semanas, Lupita TikTok se volvió viral hace después de que la salud de su bebé recién nacida se complicara. Se lanzaron muchas acusaciones e incluso Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, aseguró que las autoridades del DIF estaban investigando la calidad de vida de la hija de la influencer.

Lamentablemente, días después de que la bebé llegara al hospital con deshidratación y otros síntomas, falleció.

Derivado de esta polémica, el esposo de Lupita TikTok y padre de la bebé, fue detenido y vinculado a proceso por el delito equiparable a violación, pues Lupita al parecer tiene una condición de vulnerabilidad cognitiva.

La influencer perdió recientemente a su bebé. (TikTok/1quejumbrosa)

Todo esto ha provocado que la creadora de contenido se vuelva aún más viral en redes sociales, donde recibe tanto amor como odio. Tras la controversia, Lupita TikTok volvió a las redes sociales, agradeció a sus fans y pidió que el hate pare:

“Ya no me tiren hate, lo que quiero son bendiciones a mí y a mi familia. Está todo bien, ahorita me dedico a estudiar. Yo los quiero mucho, los tengo en mi corazón, y se los agradezco y bendiciones a esa gente (...) Voy a seguir estudiando y echándole ganas. Ahorita le estoy echando ganas, me porto bien, yo no hago tanto caso.”.

No obstante, también aprovechó para desmentir a su tía, quien en redes ha asegurado que el manager de Lupita se ha aprovechado de ella a tal grado de dejarla en la calle:

“Es pura mentira de mi tía, yo no le hablo a nadie, mi tía fue la que me corrio a mí, a mi papá y a mi mamá, y usted es testigo. Yo sufrí bastante en la calle, me dormí en una plaza, en la calle de mi casa”.

¿Por qué tener relaciones con una persona con condición de vulnerabilidad cognitiva podría ser un delito?

(TikTok: @lupitatiktokmx)

Tener relaciones sexuales con una persona que presenta una condición de vulnerabilidad cognitiva puede constituir un delito porque la ley busca proteger a quienes no comprenden plenamente el alcance de sus acciones o no pueden expresar un consentimiento válido.

La vulnerabilidad cognitiva puede deberse a discapacidades intelectuales, deterioro mental, trastornos psiquiátricos u otras situaciones que afectan la comprensión y el juicio.

El consentimiento es un elemento central en los delitos contra la integridad sexual. Para que una persona consienta de manera libre e informada, debe comprender los hechos, las implicancias y las consecuencias de la relación. Si una persona presenta una condición que limita significativamente su capacidad de comprender estos aspectos, la sociedad presume que no está en condiciones de dar un consentimiento válido.