Andrea Legarreta ventila la identidad del hombre con el que fue captada tras hablar de Erik Rubín

Andrea Legarreta asegura que no necesita tener una pareja por ahora. (@andrealegarreta)

Andrea Legarreta, presentadora de Hoy, desató especulaciones sobre su vida sentimental tras ser captada junto a un hombre en un restaurante de la Ciudad de México.

Entre dimes y diretes sobre las razones que habrían llevado a la también actriz a tener una aparente “cita”, diferentes medios de comunicación no dudaron en cuestionarla al respecto.

Sin rodeos y clara sobre sus sentimientos, Legarreta negó que se trate de una nuevo romance, pues cabe recordar que días previos reveló las razones por las que se separó de Erik Rubín tras más de dos décadas juntos.

“Es mi compadre, es Polo, es mi compadre”, dijo entre risas; y agregó: “Incluso es uno de mis padrinos de bodas. Él está casado y tiene hijos. Es mi compadre y nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos”.

La conductora de "Hoy" nego que el hombre con quien fue vista sea su pareja. (IG: @andrealegarreta)

De acuerdo con Legarreta, tenían mucho tiempo sin verse y las imágenes de paparazzi solo quieren decir que se están poniendo al día: “Conozco a su esposa, a sus hijos, no hay nada, evidentemente, o sea, no”, puntualizó.

Andrea Legarreta no tiene prisa por encontrar nuevamente el amor

Después de dejar clara la relación que mantiene con el hombre con quien fue captada, la actriz y conductora fue cuestionada sobre su situación sentimental actual, a lo que respondió:

“En realidad no ando con nadie, de pronto puedo salir a comer, pero él específicamete no, nada que ver. Cuando de verdad vaya a querer salir con alguien, me lo van a espantar”, agregó,

Asimismo, compartió que no busca apresurar las cosas para tener pareja, pues ahora que está sola se ha dado la oportunidad de compartir con sus amigos, situación que antes no hacía.

“No tengo prisa de nada, al final no tengo un plan, no tengo prisa, no sé si lo necesito o no como tal, yo creo que no lo necesito hoy por hoy”, concluyó.

Andrea Legarreta asegura que no necesita estar en una relación tras su separación de Erik Rubín. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La razón por la que Andrea Legarreta y Erik Rubín terminaron

Durante su reciente participación en el podcast “Conquistas tu mundo”, la conductora de Televisa reveló que su historia con su expareja se fue desgastando con el paso de los años.

“Es una historia de dos. Cualquier relación, si no la alimentas, llega un punto en el que se vuelve costumbre. Yo me volqué en mi rol de mamá, y creo que eso actuó como un distanciador significativo, mientras que él se concentró intensamente en su carrera laboral”, expresó.