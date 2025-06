Violencia alcanza al Pueblo Mágico de Cuetzalan: asesinan al periodista Salomón Ordoñez; autoridades investigan el móvil

Integrantes del gremio periodístico se manifiestan por la violencia ejercida contra la prensa, el 11 de marzo de 2025. Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro)

El periodista y fotógrafo Salomón Ordoñez Miranda, conocido como “Shalom”, fue asesinado la noche del lunes 23 de junio en un presunto ataque armado en la localidad de Pahpatapan, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, ubicado en la Sierra Norte del estado de Puebla.

De acuerdo con versiones de testigos, sujetos desconocidos dispararon a quemarropa en al menos dos ocasiones contra Ordoñez Miranda en la privada 15 de Mayo. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después del ataque. El comunicador fue trasladado con vida a un hospital, pero falleció mientras recibía atención médica.

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó el hecho a través de un comunicado en el que aseguró que, tras recibir la denuncia telefónica, elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al sitio “de forma inmediata”. Sin embargo, medios locales reportaron que los servicios de emergencia tardaron más de una hora en llegar.

En su posicionamiento, el gobierno municipal aseguró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El Gobierno de Puebla emitió un comunicado la mañana de este martes. (X: @Gob_Puebla)

Pese a que el crimen ocurrió la noche del lunes, fue hasta el mediodía del martes 24 de junio cuando el Gobierno de Puebla emitió su postura oficial. En su pronunciamiento, lamentó el asesinato de Ordoñez Miranda y expresó su solidaridad con los familiares y personas cercanas a la víctima. También confirmó que la Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación y trabaja en coordinación con el Ayuntamiento para esclarecer el crimen.

Posterior a la publicación del posicionamiento del gobierno estatal, el gobernador Alejandro Armenta condenó el asesinato del comunicador y aseguró que habrá una investigación para que el hecho no quede impune.

“Un hecho lamentable, sin duda. Quisiéramos que no existiera ni un solo asesinato, pero son aspectos que son ajenos. En el gobierno no se promueve la violencia. No hay una acción del gobierno, nuestra presidenta ha sido muy clara. No es el Ejército, no es la Guardia Nacional, no es la Sedena, no es la Marina, no es la policía. Nosotros no confrontamos, nosotros protegemos”, dijo el gobernador durante un evento público en Cuautlancingo, Puebla.

Móvil del ataque no confirmado

Hasta el momento, no se ha determinado si el homicidio está relacionado con la labor periodística de la víctima o si se trata de un hecho vinculado con la inseguridad en la región. Compañeros periodistas del municipio señalaron que aún no se puede confirmar el móvil del ataque.

El homicidio de Salomón Ordoñez se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a Cuetzalan, municipio considerado Pueblo Mágico, pero que ha enfrentado diversos problemas de seguridad en los últimos años.