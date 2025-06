Las posibles sanciones y multas que podría enfrentar Laura Zapata tras llamar ‘indita’ a Claudia Sheinbaum (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La actriz Laura Zapata desató una fuerte controversia en redes sociales luego de realizar comentarios calificados como clasistas y discriminatorios hacia Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El detonante fue una crítica de la ex villana de telenovelas en Televisa hacia la mandataria por viajar en aerolíneas comerciales, en lugar de usar un avión exclusivo, situación que ocurrió en el marco de un evento internacional.

Durante sus declaraciones en uno de sus programas grabados, la hermana de Thalía se refirió a la primera presidenta de México como “indita”, un término señalado como ofensivo por activistas y organismos de derechos humanos, provocando una ola de repudio en diversos sectores.

En redes sociales, las palabras de Zapata, quien también calificó a la presidenta como una persona “sin categoría, sin clase, sin presencia”, se viralizaron rápidamente, con miles de usuarios condenando el comentario.

Pese a las críticas, la actriz intentó justificar sus palabras diciendo que no eran racistas, sino una alegoría política. “Viajar en vuelo comercial no te hace humilde, pusiste en riesgo a los pasajeros”, sostuvo la actriz en una defensa que no logró apaciguar el descontento.

Derechos Humanos rechaza las declaraciones de Laura Zapata

Tras la polémica, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado condenando enérgicamente las declaraciones de Zapata. El organismo señaló que este tipo de discursos refuerzan estereotipos históricos que perpetúan la exclusión y alimentan la violencia simbólica en contra de los pueblos indígenas.

“Toda forma de discriminación, directa o indirecta, basada en el origen étnico o color de piel, no solo es moralmente inadmisible, sino jurídicamente sancionable”, destacó el organismo.

En este sentido, la DDHPO anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la intención de que se analice la actuación de la actriz bajo lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Además, subrayó que las expresiones vertidas por Laura Zapata no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión, ya que perpetúan prejuicios y afectan la dignidad de sectores históricamente vulnerados.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales?

De acuerdo con las leyes en México, los actos de discriminación pueden tener implicaciones legales si se demuestra que las expresiones de Zapata fomentaron la exclusión o violentaron los derechos fundamentales de las personas o grupos mencionados. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que cualquier conducta que promueva la segregación o denigre a una persona por su origen étnico es sancionable.

Aunque el Conapred no tiene facultades penales, sí puede emitir sanciones administrativas como multas o la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, dependiendo de la investigación y las conclusiones, Zapata podría enfrentar posibles demandas civiles si alguien afectado decide proceder legalmente.

Por su parte, la polémica también podría repercutir en su carrera profesional, pues las redes sociales han mostrado un fuerte rechazo hacia la actriz, lo que podría significar el inicio de una ola de “cancelación” mediática que afecte sus futuros proyectos artísticos.

Libertad de expresión vs. discriminación

Una de las discusiones centrales que surge de este caso es el límite entre la libertad de expresión y los discursos discriminatorios. Si bien la Constitución mexicana protege el derecho a la libre manifestación de ideas, este derecho no es absoluto cuando se utiliza para perpetuar agresiones o menoscabar la dignidad de grupos históricamente marginados.

Como apuntó la DDHPO, las expresiones de Zapata no pueden ser tomadas como opiniones libres cuando refuerzan prejuicios que afectan la percepción social de los pueblos indígenas. En un contexto donde la población indígena ha sido histórica y sistemáticamente vulnerable, este tipo de comentarios no pasan desapercibidos.