Cuál es el precio del boleto más barato para Shakira en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz

Shakira cantará en Veracruz (Foto: Liliana Estrada, OCESA)

Shakira ha anunciado la expansión de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour con nuevas fechas en México, incluyendo por primera vez una presentación en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz el 24 de septiembre del 2025, lo que representa su debut en esta ciudad.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la artista colombiana, quienes esperaban desde hace años la oportunidad de verla en vivo en este emblemático recinto de la costa del Golfo de México.

La confirmación de la fecha en Veracruz se suma a la lista de conciertos que la cantante ha programado en territorio mexicano como parte de su gira internacional, que no son pocos.

Este tour, que lleva el nombre de su más reciente producción discográfica, ha recorrido ya varias ciudades del mundo y ha sido recibido con entusiasmo por el público y la crítica. De hecho, ya es considerado el tour más exitoso del año, superando a cantantes estadounidenses.

La entrada más económica para ver a Shakira en Veracruz

Shakira anuncia su concierto en Veracruz, además el número 12 para CMDX (Ocesa)

La revelación de los precios de los boletos ha sido otro de los aspectos que ha captado la atención del público.

El costo más bajo para asistir al concierto de Shakira en Veracruz es de 2,665 pesos mexicanos, correspondiente a la sección Sur grada.

Se trata de una zona en el estadio que, si bien no resalta por su cercanía al escenario, sí cuenta con un asiento asignado por lo que la comodidad está garantizada. Además, Shakira tiene un espectáculo de pantallas gigantes por lo que los fans que se encuentren en esta zona no se perderán de ningún detalle del show.

Aquí te dejamos los precios de los demás boletos:

Preferente: 4,950 pesos

Pista general: 3,225 pesos

Sombra/sol platea: 6,080 pesos

Sur platea: 3,080 pesos

Sombra/sol grada: 3,845 pesos

Las canciones más emblemáticas de Shakira

Shakira celebró su marca de 12 conciertos en el estadio GNP Seguros de México en redes sociales, posando con una placa conmemorativa del hito - crédito @shakira/Instagram

Shakira ha construido una carrera marcada por éxitos internacionales que la han consolidado como una de las artistas latinas más influyentes. Entre sus canciones más emblemáticas, se destaca Hips Don’t Lie, incluida en el álbum Oral Fixation Vol. 2, que impulsó su popularidad global. Desde sus inicios, temas como Estoy aquí y Dónde están los ladrones?, pertenecientes a Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones?, la posicionaron en la escena musical hispana.

Laundry Service marcó un antes y un después en su proyección internacional, gracias a sencillos como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes. También sobresale La tortura, colaboración con Alejandro Sanz y parte de Fijación Oral Vol. 1, reconocida por su fusión de ritmos latinos y letras audaces. Waka Waka (This Time for Africa), tema oficial del Mundial 2010, es otro de sus grandes éxitos, incluido en el álbum Sale el Sol.

En años recientes, canciones como Chantaje junto a Maluma y BZRP Music Sessions #53 con Bizarrap han destacado su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria. Estas composiciones reflejan la versatilidad, el carisma y la influencia que han caracterizado la trayectoria de la cantante.