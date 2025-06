Juez libera al “Parra”, presunto líder del Cártel del Mar, grupo vinculado al tráfico de totoaba en Baja California

Foto: X@calvariae_locus

Un juez federal liberó a Óscar Parra Aispuro, conocido como “Parra” o “El Tekolín”, presunto líder del Cártel del Mar, al considerar que la medida cautelar de prisión preventiva era desproporcionada, al tiempo de que no se le vinculó a proceso en una de sus dos audiencias.

El Semanario Zeta de Tijuana reportó que durante la madrugada de este viernes 20 de junio, el presunto líder de la organización vinculada al Cártel de Sinaloa salió en libertad tras conocer los fallos judiciales a su favor.

La tarde del 19 de junio se realizó la primera audiencia de “Parra”tras la demanda de amparo ingresada por su defensa para revisar su medida cautelar. Los abogados del presunto líder criminal, según Zeta Tijuana, argumentaban que habían elementos suficientes para que su cliente llevará su proceso en libertad, como arraigo, ubicación y negocios.

Foto: @fuentesdeinteli

En esta audiencia el juez federal modificó la medida cautelar y le permitió a Parra llevar su proceso en libertad con la condición de acudir a firmar.

En la segunda audiencia donde se determinaría la vinculación a proceso, la defensa de Parra presentó una grabación de la captura de su cliente donde se evidenció que los detalles en su aprehensión no fueron como la Fiscalía General de la República (FGR) lo dio a conocer.

Según el Semanario Zeta, quien pudo revisar dichas grabaciones, la pistola que supuestamente se le había incautado al presunto líder criminal en el portavasos de su vehículo, le fue incautada en realidad al escolta de Óscar Parra que la tenía en sus pertenencias.

Por ello, el juez federal consideró que no había elementos suficientes para que Parra fuera vinculado a proceso por el delito de posesión de un arma de fuego y de droga, por lo que no fue procesado, y por ende, al no contar con otro cargo penal en su contra, quedó en libertad.

Foto: @fuentesdeinteli

“El Tekolín”, como también es conocido este presunto líder del Cártel del Mar, fue detenido el 12 de junio por elementos de las fuerzas armadas y municipales en San Felipe, Baja California.

Parra Aispuro fue interceptado por los agentes cuando conducia un vehículo GMC Sierra blanco por las calles del puerto de San Felipe.

El arresto tuvo lugar en la intersección de las calles Olmos y Chetumal. Posteriormente, las autoridades lo trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal antes de llevarlo a la sede de la FGR en Mexicali.

El operativo de captura se hizo en las instalaciones de la cooperativa Sociedad Pesquera Aispuro, propiedad de Óscar Parra y su familia.

Según el Semanario Zeta Tijuana, esta cooperativa también pertenece a otros miembros de su círculo cercano de Óscar, como su hija Brittany Parra Cuevas, su cuñado Ángel Iván Soberanes Miranda y Yulissa René García Fernández, sobrina de Juan Luis García Ruiz, alias “La Yegua”, quien fuera jefe del Cártel del Mar.