Emiliano Aguilar habría respondido a las supuestas indirectas de Leonardo y Ángela Aguilar

Con motivo del Día del Padre, Leonardo Aguilar publicó un mensaje que desató opiniones divididas al no estar dirigido a Pepe Aguilar, su papá biológico de quien está distanciado desde hace algunos años.

"Feliz día del padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona que soy hoy”, colocó junto a una fotografía de su padrastro.

Caso contrario al del cantante de rap, Emiliano Aguilar se desvivió en halagos para el intérprete de “Por mujeres como tú”, incluso lanzó un par de dardos que algunos internautas interpretaron como indirectas para su hermano.

"Mi papá. Un hombre de verdad. Lo que diga se queda corto a comparación del tamaño que tiene para mí“, escribió al principio de su publicación.

Y agregó: “No entiendo cómo aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos”.

Por su parte, Ángela Aguilar respondió a la publicación: “Amén, amén y más amén”, lo que muchos retractores de la dinastía interpretaron como la reacción de los cantantes a las palabras de Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar habría respondido a las palabras de sus hermanos

Tras el emotivo mensaje que escribió Leonardo dirigido al cantante conocido como “Bandido de amores”, Emiliano compartió una serie de imágenes que parecen estar dirigidas a Leonardo.

Además de poner un par de memes en sus instantáneas que dicen: “El man que se llama Leonardo”, también escribió: “Todos sabemos que esa era para el niño. No golpeo si no me golpean primero“.

Pepe Aguilar reveló las razones de su distanciamiento con su hijo mayor días antes de la polémica

Según relató el artista en una conversación con la periodista Pati Chapoy, la ruptura con su hijo comenzó cuando Emiliano era apenas un bebé.

En ese entonces, la familia vivía en la Ciudad de México, pero Carmen Treviño, su primera esposa, decidió mudarse a Tijuana llevándose al pequeño. Según explicó, aunque intentó mantener contacto con Emiliano, las circunstancias complicaron la relación.

“Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero era un poquito difícil que me lo prestaran”, afirmó, añadiendo que sus visitas a Tijuana para ver a su hijo fueron esporádicas durante su infancia y adolescencia.

Asimismo, también reflexionó sobre cómo esta situación afectó el vínculo con Emiliano a lo largo de los años, pues la falta de convivencia constante influyó en la relación que ambos pudieron haber construido.

“Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo”, expresó. A pesar de sus esfuerzos, Aguilar reconoció que las circunstancias no permitieron una conexión más cercana.