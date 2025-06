Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX; usuarios denunciaron presencia de humo este 16 de junio

Reportan presencia de humo en la Línea 3 (X/ @YuleRodriguezr)

Usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México denunciaron irregularidades en el servicio, se ha vuelto más frecuente las fallas y retrasos en esta ruta; sin embargo, la tarde de este lunes 16 de junio algunas personas captaron la presencia de humo dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Fue por medio de redes sociales que usuarias captaron el momento en el que un vagón se detuvo entre las estaciones Hospital General y Niños Héroes, minutos más tarde el tren empezó a llenarse de humo, lo que generó complicaciones para respirar.

En el video que se viralizó se puede apreciar cómo las usuarias intentaron abrir las ventanas para que el humo se fuera, incluso se alcanza a escuchar que una persona sugiere mojar algún trapo o prenda con agua para no respirar el humo. De inmediato, salió la conductora del convoy para auxiliar a los usuarios.

Usuarios del Metro CDMX reportaron presencia de humo en un tren de la Línea 3, los afectados aseguraron que se quedaron atrapados por varios minutos entre las estación Hospital General y Niños Héroes. Crédito: X/ @YuleRodriguezr

¿Qué dijo el STC Metro de la presencia de humo en la Línea 3?

Debido a que estas imágenes se viralizaron rápidamente, la cuenta oficial del Metro CDMX se encargó de aclarar la situación. Explicó que en la Línea 3 hicieron una revisión al tren, lo cual originó retrasos y afectaciones.

Sobre la presencia de humo en el vagón no compartió alguna postura al respecto, se limitó a pedirle a los pasajeros permitir el libre cierre de puertas.

“Buena tarde. Se agiliza el avance de los trenes, después de realizar revisión a un tren en la Línea 3.Permite el libre cierre de puertas y descender del vagón antes de abordar”, publicaron en redes.

(X/ @MetroCDMX)

¿Qué pasó con la modernización de la Línea 3 del Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México se prepara para iniciar la modernización de la Línea 3. Según informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no habrá cierre de estaciones durante todo el año 2025, lo que garantiza la continuidad del servicio para los usuarios de esta importante ruta.

Durante una rueda de prensa realizada en el marco de las obras de la Línea 1 del Metro, la jefa de gobierno detalló que la modernización de la Línea 3 se llevará a cabo en varias etapas. En esta primera fase, los trabajos estarán enfocados en realizar estudios técnicos para evaluar las condiciones actuales de operación de la línea. Subrayó que, aunque en la licitación publicada en enero se mencionaba el inicio de las obras en febrero, los esfuerzos iniciales estarán dirigidos exclusivamente a análisis y diagnósticos.

Enfatizó que los usuarios pueden estar tranquilos, ya que no se contempla la suspensión del servicio ni el cierre de estaciones, a diferencia de lo ocurrido con la Línea 1. “Quiero decirles sobre la Línea 3 que si van a cerrar las estaciones, no. Todo 2025 no vamos a cerrar estaciones de la Línea 3. Y quiero que quede bien claro porque ya se está mal informando”, declaró la funcionaria.