Iglesia católica de San Luis Potosí pide cancelar concierto gratuito de Marilyn Manson

(CUARTOSCURO)

El debate sobre la presentación de Marilyn Manson en la próxima edición de la Feria Nacional Potosina 2025 (FENAPO) ha cobrado fuerza tras la preocupación expresada la comunidad religiosa de San Luis Potosí.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos afirmó haber escuchado a muchas persona con inquietudes respecto al concierto gratuito que la banda estadounidense de metal industrial ofrecerá el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo.

Esta preocupación se suma a la carta formal que el líder religioso envió al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, solicitando la cancelación del evento por considerar que no contribuye al bienestar social ni a la promoción de valores positivos.

La actuación de Marilyn Manson ha generado un intenso debate en la capital potosina, donde la FENAPO se celebrará del 8 al 31 de agosto bajo el lema “La magia de nuestros pueblos mágicos”. El arzobispo Cavazos explicó en su misiva que “es algo que no aporta una hermandad, una alegría”, y subrayó que su preocupación no se limita a los fieles cristianos, sino que abarca a toda la sociedad.

(Facebook Feria Nacional Potosina)

El líder de la Iglesia católica local también cuestionó la coherencia de las políticas gubernamentales, recordando que el propio gobierno estatal ha impulsado la prohibición de los narcocorridos por considerarlos perjudiciales para la sociedad. “El mismo gobierno ha puesto el tema de prohibir los narcocorridos, como vamos nosotros a hacer esas situaciones en las que se burle de las creencias, se burle de la fe y al burlarse también así, se burla de la persona, de alguna manera se le puede incitar”, señaló Cavazos.

El arzobispo añadió que, aunque no conoce en profundidad la trayectoria de Marilyn Manson, “si ubicamos que eso mismo atraía para situaciones del mal”. La carta enviada por Cavazos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresa una “inconformidad” ante el anuncio del concierto, y solicita que, “por el bien de la sociedad, y no solo de los creyentes religiosos, se considere que se trata de un evento que no aporta hermandad ni alegría”.

FENAPO San Luis Potosí

La edición 2025 de la FENAPO contará con la participación de Zacatecas como estado invitado, lo que aportará una significativa riqueza cultural al evento. Además, seis pueblos mágicos de San Luis Potosí estarán representados: Real de Catorce, Xilitla, Aquismón, Santa María del Río, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva.

La organización reveló la cartelera completa para la feria. (@SEGAM_SLP)

La programación incluye actividades para todas las edades y una oferta que resalta las tradiciones y la diversidad cultural de la región.La cartelera artística del Teatro del Pueblo para la FENAPO 2025 fue anunciada hace unas semanas, y la confirmación de la participación de Marilyn Manson se realizó a través de las redes sociales del propio cantante, quien compartió el cartel del evento con la fecha exacta de su presentación.

Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, es conocido por su estilo provocador y su imagen controvertida. Fundó la banda que lleva su nombre en 1989 y ha sido objeto de polémica por sus letras, su estética oscura y sus críticas a instituciones religiosas y políticas. Entre sus álbumes más reconocidos se encuentran “Antichrist Superstar” (1996), “Mechanical Animals” (1998) y “The Golden Age of Grotesque” (2003).