Colectivas piden al INE no otorgar constancias a candidatos señalados como deudores alimentarios o violentadores

(Facebook/Ley Sabina Campeche Cam)

En el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se discute la validez de la Elección del Poder Judicial, colectivas feministas se manifestaron en las instalaciones. Exigieron que aquellos candidatos señalados como deudores alimentarios, con antecedentes de violencia de género o relacionados con la Luz del Mundo, no reciban la constancia de mayoría.

En los accesos del complejo del Instituto Nacional Electoral (INE) integrantes de colectivas feministas se reunieron y exhibieron carteles con las fotografías de personajes señalados por diversas faltas. Al respecto, consideraron que su arribo al Poder Judicial podría resultar en la violación a la integridad de las mujeres.

En la cuenta de Facebook de la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios se dio a conocer un comunicado en donde tres personajes que participaron por diversos cargos en toda la República fueron señalados por ser cómplices de violencia vicaria, así como por ser deudores alimentarios.

(Facebook/Ley Sabina Campeche Cam)

Según el comunicado, el candidato Mirsha Rodrigo León Carmona, quien buscó una magistratura en material civil, ha sido señalado por diversas madres por su presunta complicidad en casos de violencia vicaria o el supuesto pacto con deudores para facilitar cambios de guardia y custodia.

Juan Miguel Morales Monter, candidato a magistrado en materia familiar en el Poder Judicial de la Ciudad de México, recordaron, fue separado de su cargo en la Fiscalía capitalina por la presunta revictimización de la madre Maha Schekaiban. En tanto, el candidato Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, quien buscó una magistratura en material penal en Veracruz, fue denunciado por el presunto incumplimiento de obligaciones alimentarias.

“Estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de una estructura institucional que continúa permitiendo el acceso al poder a personas que incumplen, encubren o vulneran los derechos de mujeres, madres e infancias, quien no garantiza justicia ni cumple con sus responsabilidades más básicas, no debe ejercer autoridad ni representar al Estado”, mencionaron.

(Facebook/Ley Sabina Campeche Cam)

Consejera acusa falta de apoyo de autoridades para verificar idoneidad de candidaturas

En la sesión del Consejo General del INE, la consejera Dania Ravel recordó que la autoridad recibió señalamientos de 27 candidaturas en materia de idoneidad. No obstante, “una proporción relevante de los casos” no arrojó hallazgos concluyentes o las personas denunciantes no aportaron información necesaria para acreditar las denuncias.

“Si bien se desplegaron oficios, requerimientos y gestiones ante autoridades penitenciarias, judiciales, fiscales, estatales, el consejo de la judicatura y registros estatales de deudores alimentarios, la omisión o demora en la respuesta impidió que el INE realizara un análisis más exhaustivo y que contara con la información necesaria para determinar de forma irrefutable el cumplimiento de la 8 de 8″, dijo.