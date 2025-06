¿Indirecta para Nodal? Cazzu envía felicitación especial por el Día del Padre

La cantante nuevamente causó polémica por el contundente mensaje que envió este día especial. (Cazzu-Nodal)

Este domingo, 15 de junio, en México se celebra el Día del Padre para reconocer la labor que día a día hacen para construir mejores seres humanos. Ante ello, la cantante Cazzu no dejó pasar la oportunidad y mandó una sencilla felicitación que, aunque no señala a nadie, sus seguidores lo tomaron como una indirecta para Christian Nodal.

A través de sus redes sociales, la argentina no dudó en publicar un breve mensaje para enaltecer la labor de aquellos hombres que siempre están para sus hijos e influyen de manera positiva en sus vidas:“Feliz domingo. Feliz día a los papis que cuidan a sus hijes”, escribió la trapera acompañando sus palabras con una fotografía de ella frente a un espejo.

Muchos de los seguidores, y no seguidores, de la argentina consideran que fue un contundente mensaje contra su expareja. (IG Cazzu)

Si bien estas palabras no tenían un nombre, la situación de Cazzu con Nodal, padre de su hija Inti, no ha sido la mejor y usuarios en redes sociales han comenzado a asegurar que se trató de una indirecta para el mexicano quien, aunque afirmó que moría por ser padre, la relación con la pequeña no ha sido tan cercana.

El mensaje de Cazzu para Nodal antes de su separación

La relación que tuvieron Christian Nodal y Cazzu continúa siendo tema de conversación entre sus seguidores. En este domingo especial y luego del mensaje de la sudamericana en sus redes, los detractores del cantante de regional mexicano recordaron el video grabado por la trapera argentina con motivo del Día del Padre en 2024.

El material, difundido por el programa Hoy Día, muestra a Cazzu dedicando un cariñoso mensaje a Nodal, poco antes de darse a conocer públicamente su separación. El video fue grabado el 8 de mayo, semanas antes del anuncio oficial de ruptura, ocurrido el 23 de mayo.

Esto llevó a cuestionar la verdadera fecha en la que terminó la relación, pues la grabación, donde Cazzu aparece con el mismo diseño de uñas que mostró en historias de Instagram en abril de ese año, da indicios de que no existía entonces una intención de cortar con el cantante. El mensaje, dirigido al padre de su hija Inti, es afectuoso y reconoce el papel de Nodal en su vida, lo que sugiere que el final de la relación fue inesperado.

Estos detalles han reforzado la versión de que la separación habría sido más abrupta de lo que se pensó. Al mismo tiempo, surgen nuevas teorías respecto a un posible caso de infidelidad por parte de Christian Nodal, especialmente tras oficializarse su nueva relación con Ángela Aguilar. La rapidez con la que ambos artistas comenzaron un romance público ha dado pie a rumores de engaño y especulaciones sobre el motivo de la ruptura con Cazzu.

La cantante compartió un mensaje dirigido al padre de su hija Inti Crédito: Telemundo

¿Nodal quería ser papá?

El periodista Javier Ceriani ofreció revelaciones sorprendentes sobre la relación que hubo entre los famosos Christian Nodal y Belinda, afirmando que sus planes de formar una familia iban más allá de simples conversaciones casuales. Según Ceriani, ambos artistas habían discutido en serio sobre tener hijos, al punto de haber elegido nombres para sus futuros hijos. Esta confesión, según el periodista, fue compartida en un entorno privado con personas cercanas en la Ciudad de México durante una salida a comer.

Además, el argentino destacó que Nodal deseaba casarse pronto con Belinda. Este impulso por consolidar su relación no era solo un deseo personal, sino que también había sido compartido con los padres del cantante, quienes habrían sido informados de su intención de formar una familia rápidamente. De acuerdo con Ceriani, Nodal habría expresado el deseo de casarse y tener hijos con Belinda a una persona de confianza, lo cual refuerza la seriedad de los planes que tenían como pareja.

Estas revelaciones capturaron la atención del público, ofreciendo un vistazo a la vida privada de dos de los famosos mostrando la profundidad de su relación, que iba más allá de la imagen pública que proyectaban.