¿Adela Noriega sigue cobrando regalías por sus telenovelas?

Foto: Cuartoscuro - Eunice Adorno

José Elías Moreno -presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)- reaccionó a los rumores sobre el supuesto fallecimiento de Adela Noriega y reveló detalles sobre su cobro de regalías por la retransmisión de telenovelas que ha protagonizado.

En un encuentro con medios de comunicación, el también actor expresó no estar al tanto de los rumores sobre la afamada actriz mexicana.

“Espero que no. Ahorita yo he estado metido aquí (foro de televisión) de sol a sol y no he estado yendo a la oficina, lo único que puedo decir es que no estaba enterado. A lo mejor no es una noticia que haya trascendido a la oficina”, dijo.

La actriz como protagonista de 'Fuego en la sangre'. (Televisa)

Y añadió: " Si sucedió o no, no lo sé. Espero que no, porque yo a Adela la conozco, trabajé con ella y todo eso y no sabía, me estoy enterando ahorita que me lo estás diciendo”.

Asimismo, al ser interrogado sobre quién recibe las regalías por las retransmisiones de las telenovelas protagonizadas por la Adela Noriega, Moreno mencionó que no tiene conocimiento de ello y explicó que, según los procedimientos legales, cualquier persona designada mediante una carta notarial puede cobrar en nombre de un artista.

Foto: Univision

“¿Tiene un representante para cobrar todas sus regalías?“, preguntó un reportero del programa ‘Hoy’.

José Elías Moreno respondió: “No lo sé, el actor... yo puedo llegar y dar una carta notarial de ‘te autorizo que cobres tú las regalías’, entonces mensualmente esa gente va, por lo general son los representantes, hijos o una persona que tú designas para que haga ese cobro. No sé decir si Adela lo tiene o no”, dijo.

Y explicó que para que esto sea efectivo, el actor o su apoderado legal deben solicitar el pago de las regalías.

Thalía y Adela Noriega protagonizaron "Quinceañera" en 1987 (Foto: Televisa)

“Tú como socio es parte de tu obligación el estarte atento de la retransmisión de la telenovela. Sí avisamos por medio de la página sobre las novelas que se pagaron de Televisa o de TV Azteca, les decimos, pero no personalmente a cada socio”, mencionó.

¿Qué se sabe sobre Adela Noriega?

Fue en 2008 cuando la actriz protagonizó su última telenovela: “Fuego en la sangre”. En esta producción de Televisa, interpretó a Sofía Elizondo, un personaje central cuya historia incluye conflictos familiares, un matrimonio forzado y un romance con Juan Robles, encarnado por Eduardo Yáñez.

Desde entonces, Noriega ha mantenido un perfil público discreto. En 2019, sus redes sociales reflejaron mensajes personales y homenajes a colegas como la fallecida Edith González. Su última publicación en Instagram, realizada el 25 de diciembre de 2024, fue un saludo navideño a sus seguidores.