Arturo Carmona y Francisco Cantú, supuesto ex de Alicia Villarreal, habrían intercambiado declaraciones en redes sociales

Francisco Cantú arremetió contra Arturo Carmona en sus historias de Instagram. Crédito: IG, fcantu - Cuartoscuro

Alicia Villarreal y Arturo Carmona protagonizan una nueva polémica desde que la cantante de música ranchera confesó en una entrevista que el galán de telenovelas es igual a Cruz Martínez, a quien demandó por violencia doméstica.

“El otro señor, habiendo tantos empresarios con bastante trayectoria (...) son iguales, se juntan porque son iguales“, declaró en entrevista para Telediario.

Las palabras por parte de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” acapararon por completo la atención de los internautas, lo que ocasionó que se reviviera un antiguo video de Blanca Martínez, conocida como ‘La Chicuela’.

En dicho clip, la periodista lee una supuesta carta de la cantante en la que habla de un episodio de violencia que vivió junto a su entonces esposo, Arturo Carmona.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Francisco Cantú se une a la polémica entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Arturo Carmona no solo rechazó las acusaciones, sino que también cuestionó las motivaciones detrás de la reapertura del tema. De acuerdo con el actor, ‘La Chicuela’ ya había reconocido su error y se había disculpado con él y su familia hace más de dos décadas.

“La lógica detrás de todo esto me resulta absurda. Si una artista enfrenta violencia, ¿es lo primero que haría enviar una carta a un periodista? ¿Con qué propósito? En vez de levantar una denuncia, es ridículo”, expresó Carmona.

Arturo Carmona respondió al polémico video de 'La Chicuela'. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Por otra parte, debido a la controversia que se está creando en redes sociales, el actor también habría compartido un mensaje en su cuenta de Instagram que fue interpretado como una indirecta para Francisco Cantú:

“Esto ya es un circo. El circo seguirá mientras le sigan aplaudiendo a los payasos, payasos que se creen charros y son monta perros”.

La respuesta de la supuesta expareja de Alicia Villarreal no tardó en llegar, pues por medio de sus instantáneas compartió una serie de imágenes y videos de ‘La Chicuela’ contando su versión de los hechos.

“Ahí está ella (La Chicuela) diciendo que sí es cierto, así me lo contó a mí. ¿Y por eso me llamaron payaso monta perros? Yo no le pego a las mujeres, yo (nada más) puro bullying, para que luego no anden con abortos de demandas", escribió.

(Instagram: captura de pantalla)

Hasta el momento, el actor de melodramas no ha reaccionado con nuevas declaraciones al respecto, pues cabe recordar que se encuentra a pocos días del estreno de “Monteverde”, telenovela de Juan Osorio en la que participará.