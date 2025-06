¡Lujos y narcocorridos! Diputado de MC celebra su cumpleaños cantando a “El Mencho” en Jalisco

Luis Octavio Vidrio fue captado en una lujosa fiesta en Tlajomulco de Zúñiga donde, presuntamente, se cantaban narcocorridos dedicados a "El Mencho" | Jovani Pérez / Infobae México

El cumpleaños del diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Luis Octavio Vidrio Martínez, el cual fue celebrado el pasado viernes 6 de junio en Tlajomulco de Zúñiga, desató una oleada de críticas tras la difusión de un video en el que se escucha al cantante Chicho Castro interpretar narcocorridos en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el festejo, al que asistieron otros legisladores de su bancada local y el propio alcalde Gerardo Quirino Velázquez, el artista —conocido por su repertorio que incluye los famosos corridos bélicos— cantó “Que Empiece el Juego”, tema que hace referencia directa al “Cártel de las Cuarto Letras”.

Un fragmento de la canción dice lo siguiente:

“Un chingo de aparatos… CJNG pa’ ser más breve… del señor de los gallos somos gente”. En otra parte se escucha: “Soy de la escuela vieja. Si no traigo pistola, no me hallo”.

Milenio Televisión publicó el video donde se ve presuntamente al diputado Luis Octavio Vidrio con asistentes disfrutando de narcocorridos dedicados a "El Mencho" | Milenio Televisión / Alex Domínguez

Dichas imágenes, difundidas por Milenio Televisión y el periodista Alex Domínguez, muestran a Chicho Castro sirviendo tequila en la boca a varios asistentes. Así mismo, este medio y comunicador estiman que el evento tuvo un costo de más de 200 mil pesos, al igual que con una presentación cuyo precio oscila entre 150 y 300 mil pesos.

Aunque el evento fue privado, la controversia estalló por el contexto político y legislativo en el que se dio en medio de un proceso estatal para prohibir contenidos que glorifican a criminales en espectáculos públicos.

Jalisco “endurece” la postura por música que exalte al narcotráfico en México

Apenas en marzo pasado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, firmó una orden ejecutiva para prohibir la participación de artistas que hagan apología del delito en eventos públicos organizados por el Estado:

“Hoy muy temprano firmé una orden ejecutiva… cualquier grupo o cantante que haya tenido antecedentes de apología del delito, no se podrá presentar en un espectáculo público patrocinado por el gobierno del estado. Eso se acabó”, declaró el mandatario emecista.

El gobernador Pablo Lemus Navarro publicó una orden ejecutiva desde el gobierno de Jalisco para regular la presencia de narcocorridos en espectáculos y espacios públicos de la entidad | Cámara de Diputados

Lemus Navarro dejó claro que la medida aplicará en recintos como el Auditorio Telmex, la Plaza de Toros y palenques, y fue respaldada por una iniciativa legislativa que su administración envió al Congreso estatal para formalizar esta prohibición a través de reformas legales.

El trabajo del Congreso de Jalisco contra la apología del delito: sanciones y reformas

La diputada emecista Brenda Carrera García presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado y endurecer las penas por apología del delito en espectáculos:

Hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización ( UMA’s ) si ocurre en un evento masivo.

Hasta dos años de prisión si se realiza en lugares cerrados con acceso público.

Uno de los eventos más controversiales fue la presentación de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, donde entonaron este tipo de piezas en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes | Facebook / José Rafael Santos Espinoza

“El propósito es claro: frenar los contenidos que exaltan al crimen organizado, que afectan la percepción de los jóvenes y que contribuyen a normalizar la violencia”, sostuvo Carrera.

Por su parte, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Julio Hurtado, propuso que los ayuntamientos estén obligados a revisar los contenidos de los espectáculos antes de otorgar permisos. Esto como parte de un esfuerzo conjunto para “recuperar los espacios públicos como zonas libres de apología del narco”.

El debate sigue abierto: ¿Los narcocorridos son cultura o crimen?

Jalisco es uno de los diez estados del país que han implementado medidas contra los narcocorridos, aunque la efectividad de su aplicación sigue siendo debatida. A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado una prohibición total, aunque sí ha respaldado iniciativas para evitar la “glorificación” de la violencia:

La presidenta Sheinbaum Pardo ha dicho que los narcocorridos no deben prohibirse, pero deben enfocarse en otros temas que no "glorifiquen" al narcotráfico en México | Raquel Cunha / Reuters

“No prohibimos un género musical, eso sería absurdo… queremos que las letras no hagan apología de la violencia”, dijo recientemente.

Finalmente, para el gobernador Lemus, el objetivo no es censurar, sino enviar un mensaje claro: “Todos tenemos que colaborar con esto. Hay que poner límites, especialmente desde el poder público”, expresó.