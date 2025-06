Laura Flores habría lanzado indirecta contra Lalo Salazar tras confirmar su ruptura

Las publicaciones de la actriz fueron interpretadas como indirectas para el periodista. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Laura Flores dio a conocer el fin de su relación sentimental con Lalo Salazar después de varios días de especulaciones. A través de un post en Instagram, la actriz reveló que la decisión había sido tomada por el periodista.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr Eduardo Salazar terminó.”, se lee al principio del comunicado que fue acompañado por una fotografía de la también cantante.

Posteriormente; expresó la profunda admiración que siente por el colaborador de Televisa, a quien considera un “Señor” en toda la extensión de la palabra.

“Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo. Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”, detalló.

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, Flores señaló que, aunque la decisión fue tomada de manera unilateral, la respetaba.

Laura Flores publica misterioso mensaje tras confirmar separación con Lalo Salazar

Horas después de la noticia, la actriz y cantante de 61 años publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que fue considerado como una indirecta para su expareja.

Acompañando el video de dos perritos viendo por la ventana de un automóvil se lee: “Al final, nada nos pertenece. Excepto los recuerdos de momentos compartidos y vividos”.

Asimismo, además de su instantánea, compartió un post desde el gimnasio, donde escribió: “¿Y tú, fuiste al gym? Ánimo que el sol siempre sale, solo asómate a verlo".

Anteriormente, Laura Flores aseguró que solo en dos ocasiones había experimentado el verdadero amor, la primera vez fue con el padre de sus hijos y la segunda con Lalo Salazar.

"El único hombre con el que he vivido algo similar es con el padre de mis hijos. De ahí en fuera mis decisiones fueron equivocadas, las veces que me volví a casar no fueron decisiones acertadas", compartió en una entrevista con Carlo Uriel.

Un romance que solo duró más de 100 días

La relación entre Laura Flores y Eduardo Salazar se hizo pública en televisión nacional durante el noticiero Despierta, donde sorprendieron a la audiencia al confirmar que estaban saliendo.

Sin embargo, la noticia de su ruptura se dio después de 103 días y varias especulaciones que fueron alimentadas por la eliminación de las fotografías que ambos habían compartido juntos en redes sociales.

Aunque la relación no tuvo el desenlace esperado, las palabras de la actriz reflejan una valoración positiva hacia su expareja, destacando así su carácter y profesionalismo.

