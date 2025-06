Ana Martín revela detalles del acoso que sufrió por el ex presidente Luis Echeverría: “A las 5 de la mañana”

Ana Martín denunció el veto de un expresidente tras rechazar su invitación, lo que afectó su carrera en el cine mexicano (Facebook)

La actriz mexicana Ana Martín reveló recientemente que fue víctima de acoso por parte de Luis Echeverría, expresidente de México, quien, tras ser rechazado, utilizó su poder para vetarla de proyectos cinematográficos durante cinco años.

“Gracias a un señor presidente me pusieron en una lista negra”, declaró la actriz recientemente en el programa ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside.

Según su testimonio, este episodio marcó un punto crítico en su carrera, obligándola a buscar oportunidades en otros ámbitos del entretenimiento.

Ana Martín compartió detalles sobre cómo se desarrollaron los hechos. Según explicó, el expresidente la contactó telefónicamente a las cinco de la mañana mientras ella se encontraba en un hotel en Guadalajara.

“Me dijo ‘la invito a Los Ángeles’ y yo le dije ‘¿quién es usted?’“, relató la actriz. Al identificar al político y cuestionar cómo había obtenido su número, decidió colgarle.

Luis Echeverría tuvo un sexenio complicado (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

“Tuve el problema de que gracias a un señor presidente me pusieron en una lista negra. Nada más pude hacer una película con Pepe Estrada y 5 años no trabajé en cine. ¿Qué le afectó de mí? Nada, sólo que le dijera que no porque ‘son dioses’. Un día me habló por teléfono a las 5 de la mañana y yo estaba en un hotel de Guadalajara”.

“Me dijo ‘la invito a Los Ángeles’ y yo le dije ‘¿quién es usted?’. Me dijo y yo le dije ‘oiga, vea la hora que es ¿Quién le dio mi número de cuarto? ¿Cómo se atreve a hablarme?’. Le colgué y eso fue todo”,

Este rechazo, según Martin, fue el detonante para que el mandatario utilizara su influencia para bloquear su participación en producciones cinematográficas.

La actriz reveló cómo un abuso de poder marcó un punto crítico en su trayectoria profesional en los años 70 (Televisa)

La actriz, conocida por su trabajo en telenovelas como ‘El pecado de Oyuki’ y ‘Gabriel y Gabriela’, detalló que durante ese periodo solo pudo participar en una película dirigida por Pepe Estrada.

Ante la falta de oportunidades en el cine, decidió buscar apoyo en Emilio Azcárraga, conocido como ‘El Tigre’, quien en ese entonces dirigía Televisa.

Aunque Azcárraga le mencionó los beneficios que podría obtener si aceptaba las propuestas del presidente, Martín se mantuvo firme en su negativa. Finalmente, el empresario le ofreció trabajo en telenovelas y obras de teatro, lo que permitió que su carrera continuara en otros formatos.

Emilio Azcárraga le ofreció trabajo en televisión y teatro tras el rechazo y veto impuesto por el exmandatario mexicano (Foto: Facebook/Enrique Sefarad Olmedo)

El testimonio de Ana Martín se suma a una larga lista de denuncias sobre abuso de poder en la industria del entretenimiento. En el mismo programa, la actriz recordó que su carrera comenzó de la mano del reconocido director de fotografía Gabriel Figueroa, y que en sus inicios parecía tener un futuro prometedor en el cine.

Sin embargo, el veto impuesto por el expresidente marcó un giro inesperado en su trayectoria profesional.