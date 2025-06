Becas Benito Juárez: ¿Quiénes reciben su pago hoy lunes 9 de junio?

Continúa el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio a estudiantes de media superior y superior

El calendario oficial de pagos de las Becas Benito Juárez para el bimestre mayo-junio 2025 sigue su curso y este lunes 9 de junio es una fecha clave para miles de estudiantes beneficiarios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), en conjunto con el Banco del Bienestar, estableció un esquema escalonado con el objetivo de organizar de manera eficiente los depósitos.

De acuerdo con la programación difundida por las autoridades, los estudiantes cuyo primer apellido comienza con la letra C recibirán el depósito correspondiente el viernes 6 y lunes 9 de junio.

Este grupo incluye a alumnos de educación básica, media superior y superior inscritos en instituciones públicas en modalidad escolarizada o mixta.

Continúa el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio a estudiantes de media superior y superior | Crédito: X/Julio:_Leon/T

El monto de las becas varía según el nivel educativo:

Educación básica y media superior: mil 680 pesos bimestrales.

Educación superior: 5 mil 200 pesos bimestrales.

¿Cómo consultar el estatus de tu beca?

Si aún no has recibido tu pago o quieres verificar tu situación, puedes hacerlo fácilmente a través del sitio oficial de la CNBBJ:

Ingresa al portal https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ Captura tu CURP. Marca la casilla “No soy un robot”. Da clic en “Buscar”. Revisa tu modalidad de pago, fecha estimada de depósito y banco asignado.

Es importante que los estudiantes estén atentos a las fechas indicadas para evitar confusiones. El calendario de esta semana de lunes 9 a viernes 13 de junio continúa con los apellidos:

Lunes 9 de junio: letra C

Martes 10 de junio: letras D, E y F

Miércoles 11 y jueves 12 de junio: letra G

Viernes 13 de junio: letras H, I, J, K

¿Quiénes reciben el pago triple de las Becas Benito Juárez en junio?

Algunos beneficiarios del programa social Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago acumulado de 17 mil 400 pesos este mes de junio. Se trata de estudiantes universitarios que obtuvieron su Tarjeta del Banco del Bienestar durante mayo y que aún no habían recibido depósitos previos en el año.

Este monto corresponde a los bimestres enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio. De igual manera, alumnos de preparatoria que recientemente se incorporaron al programa también serán beneficiados con un depósito triple de 5 mil 700 pesos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ).

Un apoyo que transforma vidas

Las Becas Benito Juárez tienen como propósito garantizar el acceso y la permanencia escolar de millones de estudiantes mexicanos, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Este apoyo económico busca reducir la deserción escolar y asegurar condiciones más equitativas para el desarrollo académico.

Si tu primer apellido inicia con la letra C y aún no has recibido el pago, es probable que lo veas reflejado este lunes 9 de junio en tu cuenta del Banco del Bienestar. Revisa tu estatus y asegúrate de tener activa tu tarjeta para disponer del recurso.