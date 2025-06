Un hombre comparte historia de terror en el Metro CDMX y se vuelve viral

Claudia Sheinbaum confirmó que la Línea A del Metro será modernizada (X/ @MetroCDMX)

Entre sus traslados diarios, muchas personas afirman haber visto sucesos inicialmente inexplicables dentro del Metro de la Ciudad de México, pues aseguran haberse “brincado” alguna estación o haberse distraído poco tiempo y supuestamente cambiar de dirección de manera inexplicable.

Estos relatos suelen compartirse principalmente en foros y redes sociales, se trata de experiencias que no es posible comprobar; sin embargo, han adquirido viralización como leyendas urbanas.

De acuerdo con el relato enviado a un buzón de la página de Mi Valle de Chalco 2.0, el incidente ocurrió alrededor de las 6:20 p.m., cuando el usuario salió de su trabajo y se dirigió al metro como lo hacía habitualmente. Sin embargo, al iniciar el transbordo, notó que algo no estaba bien. El pasillo que conecta ambas líneas parecía más largo de lo normal, con paredes sucias y un piso que describió como de concreto viejo y húmedo, características que no corresponden al estado habitual de esa área del sistema de transporte. Además, lo que más llamó su atención fue la ausencia total de personas, algo inusual para esa hora, considerada de alta afluencia.

El testigo explicó que, al avanzar por el pasillo, comenzó a sentirse físicamente mal, con ansiedad, falta de aire y molestias en el estómago y el pecho. Al intentar regresar sobre sus pasos, descubrió que el entorno había cambiado y ya no reconocía el camino por el que había llegado. En su avance, encontró una puerta metálica oxidada, sin señalización, que decidió abrir. Al cruzarla, se encontró en un andén que no correspondía a la estación Tacuba, sino a Colegio Militar, una ubicación completamente distinta y que no tiene conexión directa con el lugar donde inició su trayecto.

El desconcierto aumentó cuando, al salir del metro y tomar un taxi para regresar a casa, se dio cuenta de que eran casi las 11 de la noche. Según su testimonio, el trayecto entre las líneas 7 y 2 no debería tomar más de diez minutos, lo que dejó un vacío de tiempo de más de cuatro horas que no puede explicar. Este detalle, junto con las características anómalas del pasillo y la sensación de desorientación, lo llevaron a buscar en internet si otras personas habían vivido experiencias similares.

El usuario afirmó haber encontrado relatos en plataformas como Reddit y Facebook que describen situaciones parecidas en otras estaciones del metro, como Chabacano, Bellas Artes y la misma Tacuba. Según estas historias, algunos usuarios han reportado la aparición de pasillos que no deberían existir, desapariciones temporales e incluso casos de personas que no regresan. Aunque no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, los relatos han generado interés y especulación entre los usuarios de redes sociales, algunos dicen que podría ser un ejercicio creativo y otros lo creen ciegamente.