Tras derrota de Morena en Durango, Andy López Beltrán acusa a Rubén Moreira de fraude electoral

Morena señala una “elección de Estado” en Durango y acusa al PRI de manipular los comicios municipales de 2025. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

Tras la derrota de Morena en las elecciones municipales de Durango del pasado 1 de junio, el secretario de organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, acusó al diputado priista Rubén Moreira de encabezar una operación de fraude electoral para frenar el avance del movimiento a través de la represión, manipulación del PREP, compra de votos y uso político de corporaciones policiacas.

Las declaraciones de Andy López Beltrán se dieron durante un episodio especial del podcast La Moreniza, conducido por la presidenta nacional de Morena, María Luisa Alcalde, donde también se presentó un recuento de las irregularidades documentadas por el partido antes, durante y después de los comicios del fin de semana pasado.

López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el priista operó al “estilo de los Moreira” y fue el responsable del “cochinero” electoral en esa entidad.

Andy López Beltrán, dice que el diputado del PRI, Rubén Moreira, estaría detrás de un fraude electoral en Durango. (YouTube: La Moreniza)

“Todo este cochinero, es el estilo clásico del priismo más este añejo y más rancio. El operador en Durango fue Rubén Moreira, y operó pues al estilo de los Moreira, como siempre, con la policía, con la fuerza, con trucos, fraudes y ahora siguen operando”, dijo durante el programa.

Según López Beltrán, Rubén Moreira no solo coordinó el operativo político-electoral en Durango, sino que también se acreditó como representante ante el órgano electoral estatal. “Resulta que tenemos en disputa cinco municipios y adivinen quién se fue a acreditar como representante ante el órgano electoral estatal. Moreira, obviamente. Él es quien está detrás del fraude”, agregó. En su intervención, también advirtió que “quien está de titiritero” es el actual gobernador, Esteban Villegas.

Las supuestas irregularidades

A lo largo del episodio, López Beltrán y María Luisa Alcalde expusieron una serie de presuntas irregularidades ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral. Señalaron que la elección en Durango estuvo marcada por detenciones ilegales, intimidación a candidatos y operadores de Morena, uso faccioso de las fuerzas policiales, manipulación de resultados y compra de votos a través de un sistema tecnológico basado en códigos QR.

Rubén Moreira estaría detrás de la derrota de Morena en Durango, acusa dirigencia. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)

“Fue una elección marcada por la violencia. No hay democracia el día de hoy en Durango. Eso lo puedo yo validar en los dos meses que estuve”, sostuvo López Beltrán, quien a su vez confirmó los rumores de que sí se fue a vivir a aquella entidad por un tiempo.

Uno de los casos más graves señalados fue el del municipio de Lerdo, donde, según la denuncia, se encontró evidencia de un esquema sofisticado de compra del voto. “Empezamos a detectar que dentro de las urnas aparecían unos papelitos que tenían un código QR. Nos dimos a la tarea de indagar de qué se trataba y la gente nos empezó a explicar cómo había operado ese sistema”, explicó.

Describió que los operadores del PRI y del PAN entregaban los códigos QR a cambio del voto, instruían a las personas a marcar la palabra “sí” en la boleta y tomarle foto para enviarla por WhatsApp a un software que reconocía el identificador y emitía órdenes de pago.

Otro incidente señalado fue el arresto de Ricardo Gómez Escalante, secretario de organización de Morena en Guanajuato, quien acudió como representante jurídico a San Juan del Río. Según su testimonio, fue detenido ilegalmente y amenazado con armas por policías municipales. Al ser liberado, aseguró haber sido confrontado por dos diputados federales del PRI: Arturo Yáñez y Rubén Moreira. “Me hicieron saber que ellos eran la maña y que me iban a levantar si me volvían a ver afuera”, declaró en un video que fue presentado durante el podcast.

También se detallaron otros hechos de represión como la detención de la candidata de Morena en Santiago Papasquiaro, Karen Pérez, días antes de la elección, así como arrestos de regidores y coordinadores de campaña.

El balance de Morena

Así quedó el mapa electoral en Durango. (Captura de pantalla/PREP)

Pese a las acusaciones de manipulación y represión, López Beltrán y Alcalde destacaron que el movimiento logró crecer en términos de población gobernada. Según los datos del PREP, Morena ganó 16 municipios, frente a los 18 que obtuvo en 2022, pero duplicó el porcentaje de población bajo gobiernos morenistas, al pasar del 15% al 33,5%.

Asimismo, aseguraron que aún hay cinco municipios en disputa —Cuencamé, Mapimí, Mezquital, Naza y Nombre de Dios— en los que la diferencia de votos es menor al número de sufragios nulos, lo que, según la ley, justificaría un recuento voto por voto. No obstante, denunciaron que el órgano electoral local se ha negado a realizar dicho recuento.

“Estamos pidiendo, por supuesto, que se abran las casillas porque resulta que hay 241 votos nulos y la ley dice que cuando los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se tienen que abrir todas las casillas”, subrayó López Beltrán.

En tono de advertencia, López Beltrán sostuvo que lo ocurrido en Durango no es un caso aislado, sino un modelo que podría repetirse en próximas elecciones, particularmente en Coahuila, estado que también gobierna el PRI.

Pide que lo llamen Andy

En la parte final del episodio, López Beltrán se refirió a la cobertura mediática de los comicios y cuestionó la forma en que algunos medios presentaron los resultados como una derrota personal.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán. Y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy es demeritar eso. Quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, expresó, en respuesta a los encabezados que lo nombraron solo como “Andy”.

Sobre la nota de The Wall Street Journal, que lo responsabilizó por la baja participación en la elección del Poder Judicial, López Beltrán fue enfático: “La ley no permitió que los partidos políticos participáramos y no participamos en esa elección. No se enteraron que la Constitución dice que los partidos políticos no podían intervenir en la elección judicial”.