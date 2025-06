Ángela Aguilar reacciona a la violencia digital que vive como artista; pide leyes para eliminar ese tipo de abuso

Ángela Aguilar se sinceró sobre el acoso que ha recibe en redes sociales. (Cortesía)

Ángela Aguilar ha estado envuelta en una serie de críticas desde que inició su relación con Christian Nodal; pues si bien antes de casarse ya desataba algunas polémicas, en los últimos meses las críticas han ido en aumento.

Bajo dicho contexto, la integrante de la dinastía Aguilar hizo referencia al ciberbullying en una reciente entrevista para Los Angeles Times en Español, donde externó sus deseos de que existan leyes que regulen ese tipo de abusos

“Es algo que todo el mundo está viviendo y tendría que cambiar, ojalá que cambie muy pronto y ojalá que se dicten también leyes para quitar este cierto tipo de abuso que está sucediendo”, comentó.

(Facebook Ángela Aguilar)

Asimismo, explicó que al ser un problema tan presente y que no solo involucra a los artistas, la salud mental juega un papel fundamental, sobre todo en la juventud.

“La salud mental, para mí es muy importante, el cyberbullying es una de las causas más altas para que niños menores de 18 años (atenten contra su vida). Entonces definitivamente es un problema que tenemos no solamente como artistas, sino como seres humanos”, puntualizó.

Cómo lidia Ángela Aguilar con el ataque que recibe en redes sociales

La familia ha sido uno de los elementos claves para que la cantante de éxitos como “Gotitas saladas”, “Ahí donde me ven” y “En realidad” pueda contrarrestar todo el ‘hate’ que recibe en redes sociales.

“Siento que no hay mucho qué hacer, más que enfocarse en tu salud mental, enfocarse en crear un núcleo de familia, un entorno que te pueda respaldar, el saber quién eres es muy importante y no validarse a través de las redes sociales”, expresó.

Dinastía Aguilar. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Cabe recordar que no es la primera vez que la cantante del regional mexicano hace énfasis a la importancia de la familia, pues aunque ha emprendido un nuevo camino en la música tras su matrimonio con Nodal, el consejo que su papá le dio una vez lo tiene grabado.

"Siempre me dijo que no leyera ni los buenos ni los malos porque me iba a creer los dos”, dijo sobre los comentarios en redes sociales durante su entrevista con Pati Chapoy.

Y agregó: "Aún viviendo entre tanta crueldad, entre tanto ruido, lo más bonito que yo siempre he tenido, que ahora lo aprecio aún más, es la familia. Me respaldo mucho en la gente que me levanta, que me hace más grande y guardar silencio".