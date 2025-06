Ana María Alvarado le responde a Daniela Castro y se sostiene en que la actriz fue acosadora escolar

Daniela Castro llama ‘pseudoperiodista’ a Ana María Alvarado y le recuerda a Maxine Woodside: “Mordiste la mano” (RS)

La periodista Ana María Alvarado respondió de manera contundente a las declaraciones de la actriz Daniela Castro, quien la acusó de haber hecho comentarios negativos sobre su hija y de haber sido una persona conflictiva durante su etapa escolar.

Según Alvarado, las afirmaciones de Castro son falsas y aseguró que nunca se ha referido de manera despectiva a la hija de la actriz. La periodista, conocida por su participación en el programa “Sale el Sol”, afirmó que Castro está mintiendo y defendió su postura al respecto.

En un video publicado en su canal de YouTube, Alvarado explicó que sus comentarios se limitaron a señalar que, en su experiencia, Castro había tenido actitudes de acoso escolar en el pasado.

“Yo no me metí con tu hija ni nunca diré que hagan bullying en la escuela. Solo dije ‘qué curioso que ahora le pasó a su hija y ella ‘bulleaba’ en la escuela’”, expresó la periodista.

Ana María Alvarado rechaza acusaciones de Daniela Castro y niega haber hecho comentarios despectivos sobre su hija (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Además, negó rotundamente las acusaciones de Castro sobre su supuesta mala conducta en la escuela, calificándolas como infundadas.

Alvarado también recordó que ambas coincidieron en la misma institución educativa durante un breve periodo, cuando Castro ya gozaba de fama por su participación en el programa “Cachún, Cachún, Rá Rá”.

Según la periodista, la actriz apenas estuvo un año en esa escuela y no formaban parte del mismo grupo de amistades. “Estoy segura de que ni se acuerda de mí, porque ella estaba en pleno rush y fama”, comentó Alvarado, quien también detalló que Castro poseía un Mustang y vivía en la colonia Florida, como prueba de que sus recuerdos son precisos.

La periodista asegura que Castro mintió al acusarla de mala conducta escolar y actitudes conflictivas en el pasado (Foto: Instagram)

En su respuesta, Alvarado rechazó las acusaciones de Castro sobre su supuesta maldad en la escuela.

“Dice ‘yo tenía otro grupo de amigos, eras tremenda y mala’... Está mintiendo porque les aseguro que no se acuerda con quién me llevaba yo o con quién se llevaba ella; y que yo era tremenda y mala, nada más falso que eso”, afirmó.

La periodista también expresó que entiende el enojo de Castro, pero insistió en que sus comentarios no fueron dirigidos hacia su hija, sino hacia las actitudes que la actriz habría tenido en el pasado.

Por su parte, Castro había hecho fuertes declaraciones en una entrevista con Yordi Rosado, donde acusó a Alvarado de haber dicho que “qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba”.

En esa misma entrevista, la actriz aseguró que nunca tuvo relación con Alvarado durante su etapa escolar y la describió como una persona “tremenda y mala”.

Daniela Castro acusó a Alvarado de declaraciones negativas hacia su hija en entrevista con Yordi Rosado (Foto: Azteca)

Además, Castro lanzó críticas hacia la periodista por su relación con la conductora Maxine Woodside, sugiriendo que Alvarado le había “mordido la mano que le dio de comer”.

“Tú sí eras tremenda y eras mala. Entonces te voy a pedir solo un favor: no te vuelvas a meter con mi hija, ni conmigo. Jamás te he dado una entrevista y ¿qué se puede pensar de ti que le diste la espalda y le mordiste la mano a la reina del radio, la señora doña Maxine Woodside? Tienes que sacar rayos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de rating, pero conmigo no te metas”, advirtió.

En su video, Alvarado respondió a estas acusaciones y defendió su trayectoria profesional. “Se trata de tirar por tirar, y está bien, pero eso de que yo era tremenda y mala, que pregunten, les podrán decir quién era quién”, afirmó.

También señaló que, aunque las personas pueden haber tenido comportamientos agresivos en su juventud, el tiempo permite madurar y cambiar.

El intercambio de declaraciones entre ambas figuras públicas ha generado atención en los medios, especialmente por los señalamientos de acoso escolar y las tensiones derivadas de sus recuerdos escolares.

Mientras Castro insiste en que Alvarado no debería involucrarse con su familia, la periodista mantiene su postura y asegura que sus comentarios no fueron malintencionados.