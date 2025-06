Frida Guzmán, nieta de ‘El Chapo’ Guzmán, se lanza como cantante sin avergonzarse de su familia: “Eso no se niega”

La joven artista lidia con los prejuicios vinculados al apellido Guzmán, pero asegura no sentir vergüenza por su linaje (IG)

Frida Guzmán, nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha decidido abrirse camino en el mundo de la música regional mexicana, buscando destacar por su talento y no por el peso de su apellido.

La joven de 20 años, nacida en septiembre de 2005 en Culiacán, Sinaloa, ha enfrentado los retos de ser parte de una familia marcada por la notoriedad, pero ha optado por enfocarse en su carrera artística.

Actualmente, Frida promociona su sencillo “Andas Contando”, un dueto con Ceci Millán, y ha expresado su deseo de seguir los pasos de la fallecida cantante Jenni Rivera, a quien admira profundamente.

En una entrevista con el programa “Siéntese quien pueda”, Frida habló sobre cómo su parentesco con el exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Estados Unidos, ha influido en su vida.

Frida Guzmán apuesta por el género regional mexicano para destacar por su talento y no por su apellido (IG)

La joven reconoció que ha sido difícil lidiar con los prejuicios que genera su apellido, pero aseguró que no siente vergüenza por su linaje.

“La gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada”, declaró. Además, destacó que ha aprendido a rodearse de personas que la valoran por quien es y no por su historia familiar.

Frida es hija de Édgar Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien fue asesinado en 2008 durante un enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

La nieta de "El Chapo" Guzmán lanza el sencillo "Andas Contando" en colaboración con Ceci Millán (IG)

En ese momento, Frida tenía solo tres años. Tras la muerte de su padre, su madre, Frida Muñoz Román, contrajo matrimonio con el exboxeador Julio César Chávez Jr., convirtiendo a la joven en hijastra del pugilista.

Este entorno familiar ha sido clave para que Frida se enfoque en su carrera musical.

Desde 2021, Frida ha trabajado para consolidarse como cantante del género grupero. Participó en el programa “Tengo Talento, Mucho Talento”, transmitido por Estrella TV en Estados Unidos, donde llegó a la final y obtuvo el tercer lugar.

Su presencia en redes sociales también ha sido un pilar importante en su trayectoria. En Instagram, donde cuenta con más de 114 mil seguidores, comparte videos interpretando canciones de artistas como Juan Gabriel, Gloria Trevi, Rocío Dúrcal y la misma Jenni Rivera, consolidando su imagen como una artista emergente en el ámbito del regional mexicano.

Frida Sofía Guzmán admira a Jenni Rivera y aspira a seguir los pasos de la icónica cantante (IG)

Además de su carrera musical, Frida ha mostrado interés por explorar el mundo y compartir sus experiencias. Ha realizado viajes por Europa, visitando lugares emblemáticos como el Palacio de Buckingham, el Lago Ness y el Museo del Louvre, y ha sido vista cantando junto a músicos callejeros en las calles de Londres.

Estas actividades reflejan su intención de construir una identidad propia, alejada de los estigmas asociados a su familia.

A pesar de los vínculos de sangre con figuras clave del narcotráfico, como sus tíos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, líderes de “Los Chapitos” según autoridades estadounidenses, Frida ha mantenido un perfil público centrado exclusivamente en la música.

No se le ha relacionado con actividades delictivas, y su enfoque ha sido destacar por su talento y dedicación en la industria del entretenimiento.