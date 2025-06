Daniela Castro llama ‘pseudoperiodista’ a Ana María Alvarado y le recuerda a Maxine Woodside: “Mordiste la mano” (RS)

En una reciente entrevista, la actriz Daniela Castro abordó un tema que ha generado controversia en el ámbito del espectáculo. Durante la conversación, Castro no solo habló sobre el bullying que sufrió su hija Danka Castro en la escuela, sino que también aprovechó para enviar un mensaje directo a la periodista Ana María Alvarado, a quien acusó de haber hecho comentarios ofensivos hacia su hija.

Durante la charla con Yordi Rosado, Daniela Castro relató que, tras las declaraciones de su hija sobre el acoso escolar que vivió, se enteró de que Ana María Alvarado había realizado comentarios negativos al respecto.

Según la actriz, la periodista habría justificado el bullying sufrido por Danka aludiendo a supuestos conflictos que ambas tuvieron en el pasado. Castro negó estas afirmaciones y señaló que no tenía relación con Alvarado durante su etapa escolar. “Yo no sabía que los periodistas, pseudoperiodistas también eran bulleadores”, expresó la actriz, refiriéndose directamente a Alvarado.

En la entrevista, Castro fue contundente al dirigirse a la periodista, afirmando: “Tú, Ana María Alvarado, que dijiste que iba contigo en la escuela, entré después que tú, yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba. Yo ni caso te hacía porque no eras parte de mi grupo de amigas”. Además, añadió que Alvarado era “tremenda y mala” en su juventud, y le exigió que no volviera a involucrarse ni con ella ni con su hija.

“Tú sí eras tremenda y eras mala. Entonces te voy a pedir solo un favor: no te vuelvas a meter con mi hija, ni conmigo”.

Daniela Castro expresó su apoyo a Maxine Woodside, conductora con quien Ana María Alvarado mantiene un conflicto legal por despido injustificado. Este pleito, que ha sido ampliamente cubierto por los medios de espectáculos, terminó con un fallo a favor de Woodside.

La villana de telenovelas mencionó que nunca ha concedido una entrevista a Alvarado y cuestionó su comportamiento hacia Woodside, insinuando que la periodista “le dio la espalda” a su excompañera.

“Jamás te he dado una entrevista y ¿qué se puede pensar de ti que le diste la espalda y le mordiste la mano a la reina del radio, la señora doña Maxine Woodside? Tienes que sacar rayos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de rating, pero conmigo no te metas”.