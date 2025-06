“No me hace feliz”: Maru Campos invitó a participar en elecciones pese a descontento con el Poder Judicial

Maru Campos manifestó su desacuerdo con la elección judicial en curso, pero apuntó que aún así votaría por ser su responsabilidad. (FOTO: FB:lagaceta.com)

Durante la jornada electoral de este domingo 1 de junio, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió a emitir su voto e hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las urnas, a pesar de manifestar su desacuerdo con la elección judicial en curso.

“Vengo porque tengo el derecho y la obligación de votar, pero este proceso de reforma judicial no me hace feliz. ¡Para nada me hace feliz!”, expresó la mandataria estatal al ser entrevistada por medios de comunicación en la capital del estado.

Campos consideró que la jornada electoral transcurriría en paz, pero reconoció que la baja afluencia en casillas podría deberse a la falta de credibilidad que ha generado la reforma judicial en distintos sectores de la población.

“Vivimos en un país todavía libre, así que es respetable que haya quienes voten y quienes no”, añadió.

Durante la emisión de su voto, aseguró que hay una baja afluencia en las casillas para la elección judicial. (FOTO: FB:Elpueblo)

En Chihuahua, esta elección marca un hecho sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos elegirán directamente a los integrantes del Poder Judicial del estado, con 305 cargos en disputa.

Este cambio del sistema de designación a uno de votación ha sido calificado por especialistas como un terreno fértil para la confrontación política, principalmente entre el PAN, que gobierna el estado, y Morena, que controla el gobierno federal y el municipio de Juárez.

Protestas en CDMX por elecciones judiciales

Ciudadanos se manifiestan en contra de las elecciones para elegir el Poder Judicial este domingo 1 de junio. Esto debido que organizaciones de la sociedad civil como Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap)y ciudadanos convocaron a través de distintas redes sociales a que los ciudadanos salgan a las calles a mostrar su desacuerdo con esta jornada electoral. La protesta inició a las 11:00 horas y salió desde el Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Segob afirmó que México está “tranquilo para votar”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que México se encuentra en un ambiente de paz que permite el desarrollo de la jornada electoral de este domingo. Tras emitir su voto en una casilla ubicada en la Colonia Del Valle, Ciudad de México, destacó que hay tranquilidad en todo el país y que existen condiciones adecuadas para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto sin contratiempos.

Pese a los atentados recientes y amenazas a candidatos, Rosa Icela Rodríguez aseveró que México está tranquilo para votar. (FOTO: X:@rosaicela_)

“Solamente les digo que el país está en paz para que todos los mexicanos y mexicanas, que así lo deseen, salgan a ejercer su voto. Estamos tranquilos y no hay ningún problema para que todos ejercen su voto en cualquier entidad del país”, afirmó al salir de votar.