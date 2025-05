“Sigo siendo alcalde constitucional”, afirma exedil de Ahome vinculado con La Mayiza tras ser liberado

El Congreso de Sinaloa aprobó el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el pasado 2 de mayo. (Facebook: Gerardo Vargas Landeros)

Gerardo Vargas Landeros, exedil del municipio de Ahome, Sinaloa, aseguró que continúa siendo alcalde constitucional luego de finalizar una audiencia llevada a cabo después de su detención este 30 de mayo.

Al salir del sitio, el exalcalde argumentó que no podía brindar declaraciones, sin embargo, se limitó a asegurar que aún es edil vigente del municipio.

“Aún soy alcalde constitucional, jovencito”, dijo Vargas Landeros a uno de los periodistas que lo cuestionó sobre el proceso.

Como parte del proceso que mantiene abierto por la renta de patrullas por más de 170 millones de pesos, el juez determinó que continuará en libertad y sin poder salir del país como medida cautelar. Además, el próximo 4 de junio se reanudará la audiencia inicial.

Así fue la detención

La aprehensión del exalcalde se llevó a cabo cerca de las 13:00 horas en su domicilio particular ubicado en Los Mochis, por lo que el exalcalde fue trasladado a Culiacán para rendir su declaración por la investigación del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública por la renta millonaria de patrullas durante su administración.

Este proceso se realizó luego de que Vargas Landeros no se presentó este miércoles 28 de mayo a declarar en la tercera audiencia programada por la investigación que mantiene abierta.

Foto: Facebook/Gerardo Vargas Landeros

De acuerdo con reportes, la defensa del exalcalde presentó un justificante médico debido a que presenta un problema intestinal que le ha impedido acudir a las citas, sin embargo, el juez de control giró su orden de presentación.

Infobae México confirmó que Gerardo Vargas contaba con un amparo para evitar su aprehensión, sin embargo, no era válido para el estado de Sinaloa, por lo que fue detenido este viernes.

Desafueran al alcalde

Cabe señalar que el pasado 1 de mayo Vargas Landeros anunció que tomaría licencia al cargo para atender asuntos administrativos y procesos de investigación penal.

“Tomé la decisión de tomar licencia a mi cargo como Presidente Municipal. Lo hago para estar en posibilidad de atender asuntos de carácter administrativos y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucien lo que hemos logrado juntos con tanto esfuerzo”, explicó en un video.

Sin embargo, un día después, el Congreso de Sinaloa decidió por mayoría desaforarlo por acusaciones de presuntas irregularidades en la renta de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos.

Foto: Facebook/Gerardo Vargas Landeros

En tanto, el Congreso de Sinaloa designó como alcalde sustito de Ahome a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien se desempeñaba como diputado con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Señalado por vínculos con La Mayiza

El pasado 29 de abril el periodista Luis Chaparro reveló que el desafuero de Vargas Landeros se debía por sus presuntos nexos con La Mayiza - facción del Cártel de Sinaloa -, ya que esta acción habría sido promovida por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el periodista, el gobernador habría solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum su autorización para iniciar el proceso de desafuero por sus vínculos con la organización criminal.

Además, aseguró que existen evidencias como grabaciones y una investigación abierta del gobierno de EEUU contra Landeros.