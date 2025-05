Aseguran que Belinda habría enviado regalos a Inti, hija de Nodal y Cazzu: “Camioneta llena de ropa y juguetes”

Aseguran que Belinda envió regalos a Inti, la hija de Nodal y Cazzu. (Infobae México)

Un inesperado gesto de Belinda ha generado amplia atención en el mundo del entretenimiento, luego de que el periodista Javier Ceriani revelara que la cantante mexicana envió una camioneta cargada de regalos costosos dirigidos a Cazzu y su hija, la pequeña Inti.

Según lo informado, los presentes incluían ropa de alta gama y juguetes personalizados, marcados con los nombres de la madre e hija, un detalle que sugiere una intención directa.

Ceriani reportó que la camioneta llegó recientemente con ropa, juguetes de alta gama y otros objetos exclusivos que suelen adquirir las familias acomodadas en México.

La acción llega poco después de la separación de Cazzu y Christian Nodal, quien también es expareja de Belinda, lo que añade un tinte de interés mediático a la situación.

Regalos personalizados y especulaciones

(Foto: @cazzu)

El envío del lujoso cargamento, según el periodista, incluía juguetes con el nombre “Inti” y prendas con el nombre “Cazzu”, lo que llamó aún más la atención de los seguidores de ambas artistas.

“Una super camioneta llena de ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México, juguetes personalizados que dicen “Inti”, así como la ropa personalizada que dice “Cazzu”, llegaron las maletas de regalo, ya están abriéndolas. De quién puede ser, un padre no creo que pague con juguetes si no puede pagar con la presencia y el amor. Un juguete no reemplaza al amor. Quien le trajo la camioneta fue Belinda", indicó Ceriani.

La noticia rápidamente desató especulaciones sobre las intenciones reales de Belinda, ya que su gesto ha sido interpretado como un intento de acercamiento personal o profesional hacia Cazzu.

Aunque ni Cazzu ni Belinda han hecho declaraciones al respecto, usuarios en redes sociales y medios especializados han debatido intensamente los motivos detrás del gesto. Para algunos, esto podría marcar el inicio de una relación profesional entre las artistas, mientras que otros interpretan el acto como una estrategia mediática.

Un dueto bajo negociación

Christian Nodal relaciones: Belinda y Cazzu. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Además de los regalos, Ceriani sugirió que este acercamiento podría formar parte de un plan más amplio: la negociación de un posible dueto musical entre Belinda y Cazzu.

Según sus declaraciones, Ignacio “Nacho” Peregrín, hermano de Belinda, habría sido visto recientemente en las oficinas de Universal Music en América Latina, donde ambas artistas están representadas. Este movimiento tendría como meta concretar una colaboración musical entre Belinda y la trapera argentina antes de diciembre de 2025.

“Nachito Peregrin habría entrado con un productor y un acuerdo bajo el brazo. Lo vieron entrar en Universal Music para generar el acuerdo, los detalles y condiciones de la colaboración que Belinda hará con la ex de Christian Nodal, la argentina Cazzu. Posible dueto en el próximo concierto o presentación de Belinda, antes de diciembre 2025, si no llegan a un acuerdo de sacar una canción, harán dueto en vivo”, señaló el periodista.

Tanto Belinda como Cazzu han estado ligadas sentimentalmente a Christian Nodal, relaciones que han captado la atención mediática no sólo por su impacto en la música sino también por las constantes polémicas.

Esta posible colaboración entre las dos artistas abriría un nuevo capítulo en sus carreras y en cómo son percibidas públicamente, dejando en el aire preguntas sobre cómo recibirían sus respectivos seguidores este anuncio.