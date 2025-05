Florinda Meza revela lo que siente por la bioserie de Chespirito y confiesa lo que no quiere ver en pantalla

Florinda Meza reacciona a la serie de Chespirito (Foto: Instragram / @florindamezach1)

Florinda Meza expresó su postura sobre la próxima bioserie titulada Sin querer queriendo, basada en la vida del icónico creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

La producción, que se estrenará el 5 de junio en la plataforma Max, ha generado expectativas entre los seguidores de Roberto Gómez Bolaños, aunque Florinda Meza dejó claro que no está completamente satisfecha con el proyecto.

En declaraciones realizadas durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz que encarnó a Doña Florinda, señaló que aún no ha visto la serie, por lo que no puede emitir un juicio definitivo. Sin embargo, adelantó que no está del todo conforme con lo que ha percibido por los avances:

Éstas son las primeras imágenes de la bioserie de Chespirito para Max Crédito: Max

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”.

Uno de los aspectos que han sido más comentados en redes sociales es la caracterización del actor Pablo Cruz Guerrero, quien interpreta a Chespirito en la serie. Al respecto, Florinda Meza comentó que, aunque el actor cumple con el perfil general del comediante, existen diferencias físicas:

“Cuando lo vea, te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”, señaló, refiriéndose a la estatura de Cruz Guerrero en comparación con la de su fallecido esposo.

Lo que Florinda Meza espera que no ocurra en la serie

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en las grabaciones de "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

Más allá de los aspectos técnicos y de producción, Florinda Meza subrayó la importancia de que la serie retrate a los personajes de manera auténtica y humana. Según explicó, una biografía debe mostrar a las personas reales, evitando caer en estereotipos de “buenos” o “villanos”.

“Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Si yo hago una telenovela, nunca presento malos de nacimiento ni buenos de nacimiento. Las buenas historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque así lo han presentado, pues deben tener personajes reales”, declaró.

La importancia de Chespirito para América Latina

Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, es una figura icónica de la cultura popular en América Latina, dejando un legado que trasciende generaciones y fronteras. A través de sus personajes emblemáticos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, logró conectar con millones de personas mediante historias sencillas cargadas de humor, valores y humanidad.

Sus programas reflejaron realidades cotidianas de la región, abordando temas como la pobreza, la amistad y la empatía, siempre desde una perspectiva optimista. El personaje del Chavo, por ejemplo, representa la inocencia y resiliencia ante la adversidad, una situación que resonó especialmente en contextos de desigualdad social en América Latina. Su capacidad para hacer reír mientras transmitía valores universales consolidó su impacto cultural.

Además, Chespirito fue pionero en la producción de contenidos televisivos en español de alcance internacional, llevando el entretenimiento latinoamericano más allá de sus fronteras. Sus programas no solo lograron éxito en países de habla hispana, sino también en lugares como Brasil, Estados Unidos y Asia, demostrando el poder universal de sus historias